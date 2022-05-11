Cảnh hôn của Giang Sơ Ảnh và Bành Dục Sướng trong phim mới bị chê tơi tả vì gượng gạo, mang đến cảm giác như 'dì cháu'

Bộ phim Quy Tắc Của Quý Cô do Giang Sơ Ảnh và Bành Dục Sướng thủ vai chính mới đây đã chính thức "chào sân". Trái với những phản hồi tích cực khi đóng 30 Chưa Phải Là Hết, diễn xuất của nữ minh tinh họ Giang trong dự án này bị khán giả đánh giá là quá "giả trân" và gượng gạo qua cảnh phim khóa môi cùng nam diễn viên Bành Dục Sướng.

Cảnh hôn của Giang Sơ Ảnh và Bành Dục Sướng nhận nhiều phản ứng trái chiều - Ảnh: Internet

Theo đó, cảnh quay này là lúc mà Giang Sơ Ảnh đang tắm thì Bành Dục Sướng nhẹ nhàng bước vào và cả hai hôn nhau trong ánh đèn mờ ảo, trông lãng mạn vô cùng. Tuy nhiên, cảnh hôn này lại khiến khán giả khó chịu khi xem, nhiều người đánh giá biểu cảm của cả hai không hề có một chút gì là giống đang yêu nhau mà trông như hai... dì cháu hơn.