Cảnh hôn của Giang Sơ Ảnh và Bành Dục Sướng trong phim mới bị chê tơi tả vì gượng gạo, mang đến cảm giác như 'dì cháu'

Sao quốc tế 11/05/2022 15:08

Cảnh hôn trong Quy Tắc Của Quý Cô của cặp đôi Giang Sơ Ảnh và Bành Dục Sướng mới đây đã nhận lại nhiều phản hồi tiêu cực từ phía khán giả.

Bộ phim Quy Tắc Của Quý Cô do Giang Sơ ẢnhBành Dục Sướng thủ vai chính mới đây đã chính thức "chào sân". Trái với những phản hồi tích cực khi đóng 30 Chưa Phải Là Hết, diễn xuất của nữ minh tinh họ Giang trong dự án này bị khán giả đánh giá là quá "giả trân" và gượng gạo qua cảnh phim khóa môi cùng nam diễn viên Bành Dục Sướng.

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Cảnh hôn của Giang Sơ Ảnh và Bành Dục Sướng nhận nhiều phản ứng trái chiều - Ảnh: Internet

Theo đó, cảnh quay này là lúc mà Giang Sơ Ảnh đang tắm thì Bành Dục Sướng nhẹ nhàng bước vào và cả hai hôn nhau trong ánh đèn mờ ảo, trông lãng mạn vô cùng. Tuy nhiên, cảnh hôn này lại khiến khán giả khó chịu khi xem, nhiều người đánh giá biểu cảm của cả hai không hề có một chút gì là giống đang yêu nhau mà trông như hai... dì cháu hơn.

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Nhiều người đánh giá biểu cảm của cả hai không hề có một chút gì là giống đang yêu nhau mà trông như hai... dì cháu hơn - Ảnh: Internet

Điều này khá dễ hiểu khi mà Bành Dục Sướng tuy sinh năm 1994 nhưng lại nổi tiếng vì sở hữu gương mặt như học sinh cấp 3, cộng thêm việc để mái ngố càng khiến anh trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Bên cạnh đó, Giang Sơ Ảnh lại hơn nam tài tử họ Bành tới 8 tuổi, phong cách của cô cũng là trưởng thành, quyến rũ nên tạo ra sự chênh lệch khá lớn trong vẻ ngoài của cặp đôi.

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Giang Sơ Ảnh và Bành Dục Sướng cách nhau tới 8 tuổi - Ảnh: Internet
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Quy Tắc Của Quý Cô hiện đang lên sóng vào tất cả các ngày trong tuần - Ảnh: Internet

Tác phẩm Quy Tắc Của Quý Cô cũng có mô-típ giống với 30 Chưa Phải Là Hết, đều kể về cuộc sống của những người phụ nữ ở thành thị và những rắc rối mà tuổi tác, sự nghiệp, tình yêu mang đến cho họ. Phim hiện đang lên sóng vào tất cả các ngày trong tuần.

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