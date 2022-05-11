Trần Nghiên Hy 'hết thời', từ bỏ diễn xuất, chuyển sang kiếm sống bằng nghề livestream?

Sao quốc tế 11/05/2022 11:41

Qua những động thái gần đây của Trần Nghiên Hy, nhiều người cho rằng nàng "Tiểu Long Nữ" này đang có ý định chuyển hướng sang nghề livestream.

Theo truyền thông Trung Hoa, Trần Nghiên Hy trong thời gian gần đây thường xuyên đăng tải những video hướng dẫn tập luyện yoga lên các tài khoản mạng xã hội của mình. Cũng vì vậy mà nhiều cư dân mạng đã cho rằng nữ diễn viên đang có ý định từ bỏ nghiệp diễn mà chuyển sang livestream kiếm sống.

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Trần Nghiên Hy trong thời gian gần đây thường xuyên đăng tải những video hướng dẫn tập luyện yoga lên các tài khoản mạng xã hội của mình - Ảnh: Internet

Trong các video này, Trần Nghiên Hy chia sẻ, cô mong mọi người sẽ luôn chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Nữ diễn viên nói: "Tôi muốn đồng hành cùng mọi người thông qua yoga, và tôi cũng hy vọng rằng nhiều người xung quanh tôi có thể có được năng lượng tích cực hơn bằng cách tập yoga".

Trước những thông tin vô căn cứ về việc Trần Nghiên Hy sẽ từ bỏ diễn xuất, người đại diện của nữ minh tinh đã lên tiếng phủ nhận và đồng thời khẳng định rằng đóng phim vẫn là công việc mà cô xem trọng nhất. Tuy vậy, do tình hình dịch bệnh phức tạp ở thời điểm hiện tại nên mọi lịch trình quay phim đều phải hoãn lại.

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Trần Nghiên Hy được khán giả Việt biết đến qua  2 bộ phim là Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi và Thần Điêu Đại Hiệp - Ảnh: Internet

Trần Nghiên Hy được khán giả Việt biết đến qua các vai diễn trong 2 bộ phim là Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (2011) và Thần Điêu Đại Hiệp (2016). Cũng vào năm 2016, nữ diễn viên kết hôn với nam tài tử Trần Hiểu và có con trai đầu lòng vào cuối năm.

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Năm 2016, Trần Nghiên Hy kết hôn với nam tài tử Trần Hiểu - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, Trần Nghiên Hy giảm bớt khối lượng công việc để tập trung chăm sóc gia đình và làm hậu phương cho chồng. Vai diễn gần đây nhất của cô là một nhân vật khách mời trong phim Thế Giới Của Mẹ, thời gian tới thì bộ phim Ấm Áp Ngọt Ngào do cô đóng chính cũng sẽ được khởi quay.

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