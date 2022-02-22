Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu ôm ấp thân mật, đập tan tin đồn ly hôn

Sao quốc tế 22/02/2022 15:11

Khoảnh khắc cặp đôi Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy cùng nhau di dạo và trao nhau những cử chỉ thân mật như ngầm bác bỏ mọi tin đồn không hay xung quanh cuộc hôn nhân của hai người.

Truyền thông Trung Hoa vừa qua đã tung ra loạt ảnh nam diễn viên Trần Hiểu đến phim trường của Trần Nghiên Hy thăm vợ. Theo bài viết, cặp vợ chồng đi dạo với nhau rất tình cảm và còn trò chuyện rôm rả không ngừng. Không những vậy, Trần Hiểu còn ôm bà xã rất lãng mạn, hành động này của anh nhận được nhiều lời khen từ phía công chúng.

tran nghien hy 1
Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy cùng nhau đi dạo, cặp đôi có nhiều cử chỉ thân mật

Cách đây không lâu, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đã cùng nhau trả lời phỏng vấn trên tạp chí về đời sống sau hôn nhân. Cả hai tỏ ra vô cùng hạnh phúc, Trần Nghiên Hy còn khen ngợi ông xã mình là một người hiếu thảo, chu đáo và nấu ăn vô cùng ngon.

Trước đây, vào giai đoạn 2019-2020, cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bỗng dưng bị vướng vào vô số rạn nứt và nghi vấn cả hai đã đường ai nấy đi. Tuy vậy, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau như một cách phủ nhận những tin đồn không hay kia.

tran nghien hy 2
Dù vướng vào nhiều tin đồn tan vỡ, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc

Trần Nghiên Hy từng nói khi mình và chồng bị đồn ly hôn quá nhiều: “Hôn nhân là chuyện của 2 chúng tôi. Chỉ cần 2 chúng tôi tốt là được, không cần để ý đến chuyện người khác”.

Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon

Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon

Cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì Cbiz này đã cùng lên bìa tạp chí The Icon.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Nghiên Hy Trần Hiểu Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy sao Hoa ngữ sao Hoa ngữ ly hôn

TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon

Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon

Nhân ngày sinh nhật con trai, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy khiến dân tình 'ghen tị' vì điều này

Nhân ngày sinh nhật con trai, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy khiến dân tình 'ghen tị' vì điều này

Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ, nhan sắc ra sao mà bị chê còn thua cả Trần Nghiên Hy?

Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ, nhan sắc ra sao mà bị chê còn thua cả Trần Nghiên Hy?

Fan hâm mộ ‘ép’ Trần Hiểu ly hôn quay về bên Triệu Lệ Dĩnh, ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy đáp trả đầy sâu cay

Fan hâm mộ ‘ép’ Trần Hiểu ly hôn quay về bên Triệu Lệ Dĩnh, ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy đáp trả đầy sâu cay

Vu Chính tâng bốc Angelababy, chê Trần Nghiên Hy, ai ngờ bị dọa đánh, netizen còn lôi lại phốt "ăn vả" năm xưa

Vu Chính tâng bốc Angelababy, chê Trần Nghiên Hy, ai ngờ bị dọa đánh, netizen còn lôi lại phốt "ăn vả" năm xưa

‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy gửi lời chúc ngọt ngào đến chồng xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ

‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy gửi lời chúc ngọt ngào đến chồng xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 41 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 10 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào