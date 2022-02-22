Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu ôm ấp thân mật, đập tan tin đồn ly hôn

Khoảnh khắc cặp đôi Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy cùng nhau di dạo và trao nhau những cử chỉ thân mật như ngầm bác bỏ mọi tin đồn không hay xung quanh cuộc hôn nhân của hai người.

Truyền thông Trung Hoa vừa qua đã tung ra loạt ảnh nam diễn viên Trần Hiểu đến phim trường của Trần Nghiên Hy thăm vợ. Theo bài viết, cặp vợ chồng đi dạo với nhau rất tình cảm và còn trò chuyện rôm rả không ngừng. Không những vậy, Trần Hiểu còn ôm bà xã rất lãng mạn, hành động này của anh nhận được nhiều lời khen từ phía công chúng.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy cùng nhau đi dạo, cặp đôi có nhiều cử chỉ thân mật

Cách đây không lâu, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đã cùng nhau trả lời phỏng vấn trên tạp chí về đời sống sau hôn nhân. Cả hai tỏ ra vô cùng hạnh phúc, Trần Nghiên Hy còn khen ngợi ông xã mình là một người hiếu thảo, chu đáo và nấu ăn vô cùng ngon.

Trước đây, vào giai đoạn 2019-2020, cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bỗng dưng bị vướng vào vô số rạn nứt và nghi vấn cả hai đã đường ai nấy đi. Tuy vậy, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau như một cách phủ nhận những tin đồn không hay kia.

Dù vướng vào nhiều tin đồn tan vỡ, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc

Trần Nghiên Hy từng nói khi mình và chồng bị đồn ly hôn quá nhiều: “Hôn nhân là chuyện của 2 chúng tôi. Chỉ cần 2 chúng tôi tốt là được, không cần để ý đến chuyện người khác”.

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