Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon

Trong khi Trần Nghiên Hy khoe nét trẻ đẹp thì Trần Hiểu cũng điển trai không kém. Cặp đôi làm netizen hạnh phúc lây vì được hít đường từ hai người.

Ngắm bộ ảnh tình tứ lãng mạn của hai người, dân tình dành lời khen ngợi hết lời: “2 anh chị nhan sắc cực phẩm. Đẹp đôi quá chừng”, “Anh đẹp trai chị đẹp gái, đứng cạnh nhau thấy đẹp đôi”, “Lâu lắm rồi mới thấy vợ chồng nhà này chụp tạp chí”, “Dễ thương quá”, “2 vợ chồng tình bể bình”...

Trở thành mẹ một con nhưng vẫn sở hữu nét đẹp ngọt ngào hệt như tình đầu của bao chàng trai khi cô nàng hoá thân thành nàng "Thẩm Giai Nghi" xinh đẹp trong "You Are The Apple Of My Eyes".

Mối duyên phận giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy bắt đầu từ khá sớm. Năm 2011, sau thành công của bộ phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, Trần Nghiên Hy trở thành “tình đầu” trong lòng đông đảo các đấng mày râu. Trần Hiểu khi ấy cũng “đổ gục” trước vẻ đẹp trong sáng của nữ diễn viên họ Trần, trở thành người hâm mộ của cô.

Đến khi đạo diễn mát tay Vu Chính lên kế hoạch quay bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp, “nhắm” Trần Hiểu cho vai diễn Dương Quá, nam diễn viên đã đề cử Trần Nghiên Hy vào vai Tiểu Long Nữ. Dù tạo hình của người đẹp xứ Đài trong bộ phim này bị mang danh “Cô Cô đùi gà” nhưng Trần Hiểu vẫn công khai thổ lộ: “Dương Quá vừa thấy cô cô đã lầm chung thân”. Thậm chí anh còn cho biết nếu Trần Nghiên Hy không diễn vai Tiểu Long Nữ thì mình cũng chẳng màng tới vai Dương Quá.

“Phim giả tình thật” khi hợp tác, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy tổ chức hôn lễ thế kỷ, về chung một nhà vào năm 2016. Sau sinh, Nghiên Hy ít đóng phim nhưng thường tham gia các show thực tế, sự kiện âm nhạc, quảng cáo cho các thương hiệu.

Sau 5 năm kết hôn, cặp đôi trải qua không ít thị phi, từ tin đồn ly hôn cho tới ngoại tình, song cho đến nay vẫn duy trì hôn nhân kín tiếng và hạnh phúc.