Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon

Sao quốc tế 22/01/2022 17:44

Cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì Cbiz này đã cùng lên bìa tạp chí The Icon.

Mới đây, cặp sao đình đám Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy xuất hiện cực sang chảnh trên Tạp chí thời trang The Icon thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hai vợ chồng khiến người hâm mộ xuýt xoa với vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại và cũng rất ngọt ngào.

Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 1

 Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 2

  Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 3 

Trong khi Trần Nghiên Hy khoe nét trẻ đẹp thì Trần Hiểu cũng điển trai không kém. Cặp đôi làm netizen hạnh phúc lây vì được hít đường từ hai người.

Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 4

 Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 5

Ngắm bộ ảnh tình tứ lãng mạn của hai người, dân tình dành lời khen ngợi hết lời: “2 anh chị nhan sắc cực phẩm. Đẹp đôi quá chừng”, “Anh đẹp trai chị đẹp gái, đứng cạnh nhau thấy đẹp đôi”, “Lâu lắm rồi mới thấy vợ chồng nhà này chụp tạp chí”, “Dễ thương quá”, “2 vợ chồng tình bể bình”... 

Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 6

Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 7

 Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 8

Trở thành mẹ một con nhưng vẫn sở hữu nét đẹp ngọt ngào hệt như tình đầu của bao chàng trai khi cô nàng hoá thân thành nàng "Thẩm Giai Nghi" xinh đẹp trong "You Are The Apple Of My Eyes".

 Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 9

Mối duyên phận giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy bắt đầu từ khá sớm. Năm 2011, sau thành công của bộ phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, Trần Nghiên Hy trở thành “tình đầu” trong lòng đông đảo các đấng mày râu. Trần Hiểu khi ấy cũng “đổ gục” trước vẻ đẹp trong sáng của nữ diễn viên họ Trần, trở thành người hâm mộ của cô.

 Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 10

Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 11

Đến khi đạo diễn mát tay Vu Chính lên kế hoạch quay bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp, “nhắm” Trần Hiểu cho vai diễn Dương Quá, nam diễn viên đã đề cử Trần Nghiên Hy vào vai Tiểu Long Nữ. Dù tạo hình của người đẹp xứ Đài trong bộ phim này bị mang danh “Cô Cô đùi gà” nhưng Trần Hiểu vẫn công khai thổ lộ: “Dương Quá vừa thấy cô cô đã lầm chung thân”. Thậm chí anh còn cho biết nếu Trần Nghiên Hy không diễn vai Tiểu Long Nữ thì mình cũng chẳng màng tới vai Dương Quá.

Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 12

Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 13

“Phim giả tình thật” khi hợp tác, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy tổ chức hôn lễ thế kỷ, về chung một nhà vào năm 2016. Sau sinh, Nghiên Hy ít đóng phim nhưng thường tham gia các show thực tế, sự kiện âm nhạc, quảng cáo cho các thương hiệu.

 Vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy tình tứ trên ảnh bìa tạp chí The Icon - Ảnh 14

Sau 5 năm kết hôn, cặp đôi trải qua không ít thị phi, từ tin đồn ly hôn cho tới ngoại tình, song cho đến nay vẫn duy trì hôn nhân kín tiếng và hạnh phúc.

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