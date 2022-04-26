Lý Nhược Đồng 53 tuổi chia sẻ ảnh tập thể dục, đường cơ rõ ràng khiến netizen phải thốt lên "thật săn chắc quá"

Dựa trên tấm ảnh có thể nhận thấy, Lý Nhược Đồng mặc một chiếc áo cộc tay màu xám đang luyện tập tạ tay. Tuy cô để mặt mộc nhưng dễ dàng cảm nhận được làn da trắng ngần, không nếp nhăn như thiếu nữ 20. Điều nổi bật nhất là cơ tay của cô ấy, với các đường nét phát triển rõ ràng, không thể không cảm thán trông Lý Nhược Đồng thế này thật sự rất khỏe khắn.

Sau đó hướng dẫn các bài tập vận động ở vai, cùng với dòng chia sẻ nhắc nhở mọi người phải nhớ luyện tập không được trốn tránh sau đó là những khuôn mặt icon hài hước ở cuối dòng chia sẻ của cô. Nhìn ngắm hình dáng của Lý Nhược Đồng sau một thời gian mất hút, đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Lý Nhược Đồng khi còn trẻ là một tiếp viên hàng không, với điều kiện vượt trội đã được tinh thám phát hiện chú ý tới và dấn thân vào con đường diễn xuất. Năm 1995, cô tham gia bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp, vai tiểu long nữ, giang hồ nam bắc phân tranh, cô ấy thanh lệ không màng đến khói lửa nhân gian, đã trở thành một hình tượng tiêu biểu trong kiếm hiệp võ thuật Kim Dung.

Nhiều netizen nhìn thấy được những tấm ảnh này không khỏi cảm thán Lý Nhược Đồng rất tuyệt vời, quả tạ trông không hề nhẹ. Ngoài ra, một số cư dân mạng cho rằng Lý Nhược Đồng ngày càng trẻ ra. “Vương Ngữ Yên” trong hình thể như vậy thật sự mạnh mẽ, không còn là một cô gái yếu đuối.

Với danh tiếng ngày càng được nâng cao, Lý Nhược Đồng đã tham gia rất nhiều tác phẩm điện ảnh. Trong mười năm qua, cô luôn cùng bạn trai đối mặt với nhiều khó khăn trong sự nghiệp của anh, và đã cùng nhau trải qua những sóng gió. Nhưng đến cuối cùng, Lý Nhược Đồng cũng không nhận được hạnh phúc đáng có.

Không chỉ vậy, trước khi Lý Nhược Đồng chia tay với người yêu, cha cô qua đời vì đột quỵ, chịu nỗi đau nhân đôi, Lý Nhược Đồng cuối cùng đã suy sụp và mắc chứng trầm cảm. Để giảm bớt tình trạng của mình, cô ấy đã giảm tham gia các bộ phim truyền hình và dùng thuốc điều trị. Phải nói rằng, cuộc đời của Lý Nhược Đồng thật sự đầy chông gai.

Trong giai đoạn bế tắc của cuộc đời Lý Nhược Đồng, những lời nói của Châu Nhuận Phát đã đánh thức cô. Khi đó Lý Nhược Đồng lên máy bay tình cờ gặp Châu Nhuận Phát, hai người vừa chụp ảnh vừa trò chuyện, anh đã nghe được những chuyện mà cô đã trải qua và nói với cô: Đời người làm sao không làm gì được? lấy hết can đảm để vui lên một chút, anh ấy còn cho Lý Nhược Đồng lời khuyên tập thể dục, sau đó cô ấy đã thật sự rất chăm tập luyện.

Phải nói rằng Lý Nhược Đồng là một người phụ nữ rất kiên trì, cô ấy không bao giờ ngừng tập thể dục kể từ khi bắt đầu, sau hơn mười năm, các triệu chứng trầm cảm của cô ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Bạn có thể thấy trong ảnh, Lý Nhược Đồng trước kia đã quay trở lại rồi.

Bây giờ Lý Nhược Đồng khá trầm tư và nhẹ nhàng, thường kêu gọi mọi người tham gia vào hàng ngũ luyện tập thể dục, thỉnh thoảng quay lại quá trình công việc, sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên, có lẽ đây là điều cô thực sự mong đợi. Thất tình không có gì ghê gớm, chỉ cần bạn dũng cảm đối mặt với nó thì cuộc sống sẽ tràn ngập ánh sáng.