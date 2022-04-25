7749 câu hỏi cần 'lời giải đáp' của fan về phân đoạn 'khó hiểu' của loạt phim cổ trang Hoa Ngữ? Rốt cuộc Ngụy Anh Lạc yêu Phó Hằng hay Càn Long?

Mặc dù cặp đôi chính của Bộ Bộ Kinh Tâm là Mã Nhĩ Thái Nhược Hy (Lưu Thi Thi) và Tứ A Ca Dận Chân (Ngô Kỳ Long) nhưng khán giả của tác phẩm xuyên không đình đám này lại cho rằng Thập Tứ A Ca Dận Đề (Lâm Canh Tân) hợp với nữ chính hơn. Bởi rằng, nếu Nhược Hy gả cho Thập Tứ A Ca thì có thể cuộc đời của cô đã bớt khổ và đỡ bi kịch hơn. Tuy nhiên, nếu diễn biến bộ phim xảy ra như vậy thì khán giả làm gì có phim để mà xem nữa.

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc mới nhập cung, Chân Hoàn (Tôn Lệ) luôn mong muốn có được một tình yêu thật đẹp với nam nhân của mình. Đầu tiên, Chân Hoàn yêu Hoàng thượng Ung Chính (Trần Kiến Bân) nhưng kể từ sau khi dọn đến Cam Lộ Tư, nàng đã nảy sinh tình yêu với Quả Quận vương Doãn Lễ (Lý Đông Học). Nhất là sau khi Doãn Lễ chết, Chân Hoàn không còn tình cảm nào với Hoàng thượng, nàng còn cảm thấy khó chịu mỗi khi đụng vào Ung Chính.

Hoa Thiên Cốt: Bạch Tử Họa có phải là tra nam hay không?

Hoa Thiên Cốt - Ảnh minh họa: Internet

Đây chắc hẳn là vấn đề mà khán giả của Hoa Thiên Cốt thắc mắc nhất. Nếu hỏi Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa) có phải tra nam không thì câu trả lời là không phải, nhưng cách yêu của anh lại cực kỳ gây khó chịu. Bạch Tử Họa là người gần gũi với Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh), cũng yêu cô nhưng anh lại không có lòng tin, trong khi đó Sát Thiên Mạch lại tin tưởng Tiểu Cốt hoàn toàn. Và cũng vì không tin nên Bạch Tử Họa mới dẫn đến kết cục đau thương.

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa: Tố Tố và Bạch Thiển là cùng một người sao?

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Thiển và Tố Tố trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là hai người có tính cách hoàn toàn đối lập, một người thanh cao, kiêu ngạo, còn một người lại hết sức dịu dàng. Vì lẽ đó nhiều khán giả cho rằng đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế Bạch Thiển và Tố Tố là cùng một người, chỉ vì Tố Tố sau khi lịch kiếp mất trí nhớ nên đổi tính cách như vậy.

Sở Kiều Truyện: Yến Tuân và Sở Kiều tồn tại tình yêu sao?

Sở Kiều truyện - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh câu chuyện hãy vớt Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) ra khỏi hồ, thì chủ đề Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) và Yến Tuân (Đậu Kiêu) có tồn tại tình yêu hay không chính là điều mọi người thắc mắc. Có lẽ ban đầu Yến Tuân có tình cảm với Sở Kiều nhưng không đủ để so sánh với tham vọng quyền lực trong người anh.

Hương Mật Tựa Khói Sương: Nhuận Ngọc có tăng thêm đất diễn hay không?

Hương mật tựa khói sương - Ảnh minh họa: Internet

Hương Mật Tựa Khói Sương có thể nói là bộ phim giúp cho La Vân Hi tiếp cận gần đến với khán giả hơn, nhờ vai diễn Dạ thần Nhuận Ngọc chung tình với nữ chính Cẩm Mịch (Dương Tử). Năm 2018, một trong những chủ đề bàn tán nhiều nhất chính là Nhuận Ngọc có tăng thêm đất diễn hay không, thậm chí có nhiều khán giả còn liệt kê thời lượng lên hình của nhân vật này.

Diên Hy Công Lược: Tại sao Nhĩ Tình chết ở Việt Nam?

Diên Hy công lược - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm đó, Diên Hi Công Lược" là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay nên đài truyền hình HTV đã quyết định mua lại bản quyền bộ phim này nên các ứng dụng và trang xem phim có bản quyền đều quyết định ngừng đăng tải từ ngày 14/8, để đồng bộ với bản lồng tiếng đang phát sóng trên truyền hình.

Tuy nhiên rất nhiều trang xem phim ở Việt Nam đã đăng tải bản phụ đề tiếng Việt của "Diên Hi công lược" đến tập 57 đoạn Ngụy Anh Lạc ban cái chết cho Nhĩ Tình. Trong khi đó, tài khoản VIP của khán giả Trung Quốc mới xem được đến tập 48 của bộ phim.

Điều này khiến hần lớn cư dân mạng Trung Quốc đều bày tỏ thái độ bức xúc khi phim của họ chiếu trên nước họ, nhưng lại ra chậm hơn so với Việt Nam, một số CĐM cho rằng ‘Không ngờ Nhĩ Tình lại chết ở Việt Nam?"

Diên Hy Công Lược: Ngụy Anh Lạc yêu Phó Hằng hay Hoàng thượng hơn?

Diên Hy công lược - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh hotsearch “Nhĩ Tình ra đi tại Việt Nam” thì câu chuyện được thảo luận nhiều nhất vẫn là Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) cuối cùng yêu Phó Hằng (Hứa Khải) hay Càn Long (Nhiếp Viễn) hơn. Nhiều người cho rằng Ngụy Anh Lạc yêu Phó Hằng hơn, còn Hoàng thượng Càn Long chỉ có cảm giác day dứt nhiều hơn là yêu. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Ngụy Anh Lạc chỉ yêu bản thân mình và luôn đối xử tốt, báo đáp người có ơn với cô, bởi trước đây Phú Sát hoàng hậu (Tần Lam) đã từng nhận xét như vậy.