CĐM xứ Trung rầm rộ thông tin Ngô Diệc Phàm đã ra tù sau lùm xùm chấn động: Liệu có sự comeback trong năm nay?

Sao quốc tế 21/05/2022 23:46

Netizen xứ Trung đang xôn xao trước thông tin Ngô Diệc Phàm ra tù sau scandal rúng động năm xưa.

Tối 21/5, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước loạt tài khoản mạng xã hội của Ngô Diệc Phàm bỗng dưng hoạt động trở lại, dù ở thời điểm này, nam diễn viên đang ngồi tù.

CĐM xứ Trung rầm rộ thông tin Ngô Diệc Phàm đã ra tù sau lùm xùm chấn động: Liệu có sự comeback trong năm nay? - Ảnh 1
CĐM xứ Trung rầm rộ thông tin Ngô Diệc Phàm đã ra tù sau lùm xùm chấn động: Liệu có sự comeback trong năm nay? - Ảnh 2
Tài khoản Weibo của anh chàng được phát hiện hoạt động trở lại - Ảnh: Internet

Cũng chính vì chi tiết này mà một số bộ phận netizen xứ Trung cho rằng nam diễn viên đã được ra tù và phải chăng đang chuẩn bị cho việc comeback làng giải trí sắp tới. 

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng tài khoản mạng xã hội của Ngô Diệc Phàm do công ty chủ quản nắm, nên việc thay đổi, xóa bài, hay hoạt động là nằm ở công ty.

Trước đó cuối tháng 7/2021, thông tin Ngô Diệc Phàm bị điều tra với cáo buộc qua đêm cùng nhiều cô gái đã nhận được nhiều sự chú ý. Làng giải trí Trung Quốc thêm chấn động khi Đô Mỹ Trúc, hotgirl 19 tuổi, lên tiếng tố cáo Ngô Diệc Phàm phản bội cô, hẹn hò cùng người khác và mỗi thành phố anh tới đều tìm các cô gái khác nhau để "lên giường".

CĐM xứ Trung rầm rộ thông tin Ngô Diệc Phàm đã ra tù sau lùm xùm chấn động: Liệu có sự comeback trong năm nay? - Ảnh 3
Scandal năm nào đã cuốn bay đi mọi công sức gây dựng sự nghiệp trước đó của Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Đô Mỹ Trúc kể thêm rằng cô bị ngôi sao này "làm chuyện đó" khi mới 17 tuổi. Cô cũng thông tin Ngô Diệc Phàm từng quan hệ với ít nhất 7 cô gái dưới 18 tuổi. Anh ta dụ dỗ các cô gái bằng rượu và những lời hứa hẹn giúp đỡ để nổi tiếng.

Vụ scandal đã khiến Ngô Diệc Phạm dường như đánh mất hết tất cả, từ sự nghiệp cho đến danh vọng đều đã bị anh chàng đá bay chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Dù chưa có thông tin gì về việc nam diễn viên đã được ra tù hay chưa nhưng những thông tin liên quan đến nam thần họ Ngô vẫn được nhiều fan hâm mộ để mắt đến. 

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