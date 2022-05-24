Ngô Diệc Phàm ngồi tù chờ phán quyết cuối cùng, đỉnh lưu đình đám một thời đang dần dần rơi vào quên lãng?

Với scandal chấn động như vậy, ngày mà Ngô Diệc Phàm quay trở lại với làng giải trí e rằng khó có thể xảy ra sự thật.

Vào tối 21/5, Tối 21/5, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước loạt tài khoản mạng xã hội của Ngô Diệc Phàm bỗng dưng hoạt động trở lại, dù ở thời điểm này, nam diễn viên đang ngồi tù.

Tài khoản Weibo của anh chàng được phát hiện hoạt động trở lại - Ảnh: Internet

Đồng thời, trên mạng còn đào lại đoạn ghi âm Đô Mỹ Trúc lên kế hoạch tống tiền Ngô Diệc Phàm. Vì thế, nhiều người bán tín bán nghi về việc nam minh tinh ở tù.

Một số người cho rằng, tài tử họ Ngô đã được tại ngoại. Nhưng cũng có người phỏng đoán, nam diễn viên chưa từng vào tù.

Nam diễn viên Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết, tài khoản mạng xã hội của Ngô Diệc Phàm đều được nhân viên quản lý. Vì thế, việc hàng loạt trang mạng được "hồi sinh" có thể là do đoàn đội của nam diễn viên thực hiện.

Trước đó cuối tháng 7/2021, thông tin Ngô Diệc Phàm bị điều tra với cáo buộc qua đêm cùng nhiều cô gái đã nhận được nhiều sự chú ý. Làng giải trí Trung Quốc thêm chấn động khi Đô Mỹ Trúc, hotgirl 19 tuổi, lên tiếng tố cáo Ngô Diệc Phàm phản bội cô, hẹn hò cùng người khác và mỗi thành phố anh tới đều tìm các cô gái khác nhau để "lên giường".

Theo người trong ngành, Ngô Diệc Phàm vẫn đang ngồi tù để chờ phán quyết cuối cùng. Nam diễn viên sẽ biến mất khỏi truyền thông và rời xa ánh nhìn của công chúng. Đỉnh lưu đình đám một thời cũng dần dần rơi vào quên lãng.

Kể từ khi Ngô Diệc Phàm phải vào tù vì phạm pháp, công chúng hoàn toàn không rõ tình hình của anh. Cư dân mạng đưa ra rất nhiều lời tiên đoán về số phận của nam tài tử. Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng sự nghiệp của anh chàng đã chấm dứt hoàn toàn và sẽ không có chuyện nam tài tử ngày nào có thể hoạt động trở lại khi hình ảnh của anh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngô Diệc Phàm tái xuất sau 1 năm tạm giam, loạt động thái mới trên MXH khiến công chúng hoang mang Tuy chưa có công bố chính thức nào về việc Ngô Diệc Phàm sẽ tham gia hoạt động nghệ thuật trở lại hoặc tại ngoại, nhưng những động thái mới đây của nam tài tử trên MXH khiến netizen một phen "đứng ngồi không yên".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-diec-pham-ngoi-tu-cho-phan-quyet-cuoi-cung-dinh-luu-dinh-dam-mot-thoi-dang-dan-dan-roi-vao-quen-lang-471006.html