Vương Lực Hoành, Lý Tịnh Lôi chưa tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận ly hôn

Sao quốc tế 11/06/2022 23:41

Lý Tịnh Lôi và Vương Lực Hoành vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung trong phiên tòa hòa giải ly hôn.

Tờ Sinchew đưa tin, "thiên vương châu Á" Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi vẫn tiếp tục cuộc chiến pháp lý và chưa có dấu hiệu kết thúc. Cả hai người đều không thể có mặt tại tòa án, buộc phải phân xử qua video call.

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Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi đang tranh chấp tài sản và quyền nuôi con - Ảnh: Internet

Được biết, suốt thời gian hơn 4 giờ đồng hồ từ 9h30 đến 14h, Lý Tịnh Lôi và Vương Lực Hoành cũng chưa thể tìm được tiếng nói chung. Vì vậy, buổi hòa giải thứ 4 sẽ tiếp tục được tổ chức vào đầu tháng 8/2022.

Khi được hỏi về tiến triển của vụ việc, phía Vương Lực Hoành chia sẻ với truyền thông: "Quan điểm của Vương Lực Hoành là luôn ưu tiên chăm sóc các con. Vụ việc đang trong giai đoạn xét xử tư pháp nên chúng tôi không tiện phản hồi thêm. Chúng tôi tôn trọng công lý, mong vụ kiện được giải quyết ổn thỏa".

Trước đó, Lý Tịnh Lôi đã đệ đơn lên tòa án gia đình quận Đài Bắc, Trung Hoa yêu cầu xác định trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ với ba đứa con chưa thành niên của cô và Vương Lực Hoành. Trong phiên xử hòa giải đầu tiên vào 17/3, cả hai đã tranh cãi liên tục suốt gần 7 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thống nhất được bất kỳ điều gì.

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Sự nghiệp của Vương Lực Hoành sụp đổ sau lời tố cáo của vợ cũ - Ảnh: Internet

Vào ngày 15/12/2021 vừa qua, Vương Lực Hoành công bố ly hôn. Ngay sau đó, Lý Tịnh Lôi tố chồng cũ nhiều lần ngoại tình, lăng nhăng, bạo lực lạnh và coi mình như "máy đẻ". Scandal này đã khiến công chúng quay lưng với "thiên vương châu Á", nhấn chìm cả sự nghiệp của anh chỉ trong một đêm.

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