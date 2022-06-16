Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba được dân tình 'khen tới tấp' vì lý do này

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đưa dân tình dành 'cơn mưa' lời khen trong quá trình tham gia các dự án phim.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger chia sẻ về tác phong làm việc của Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, nguồn tin cho biết, Lệ Dĩnh khi đã bắt đầu ghi hình cho một bộ phim nào đó là chuyên tâm quay đến cùng. Cụ thể, nữ diễn viên rất hiếm khi xin nghỉ trừ các hoạt động bắt buộc đã được xếp lịch sẵn. Khi tham gia quay hình, cô tập trung cao độ để thực hiện các cảnh quay một cách hoàn hảo nhất.

Ngoài ra, cô cũng nhiệt tình giúp đỡ các bạn diễn và tương tác vui vẻ với họ để giảm phần nào áp lực cho việc ghi hình. Dù bài đăng trên chỉ do blogger tổng hợp và chưa được kiểm chứng, nhưng công chúng đã bàn luận xôn xao. Chính vì vậy, dân tình nhận thấy rằng chính thái độ tận tâm, chuyên nghiệp như vậy là nguyên nhân giúp nữ diễn viên trở nên thành công cho tới bây giờ, Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh là nghệ sĩ Cbiz đầu tiên đạt mốc 200 tỷ lượt xem tích lũy cho các dự án truyền hình trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, khán giả còn nhắc lại trường hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có tác phong chuyên nghiệp tương tự. Trong khi ghi hình Công Tố Tinh Anh, Nhiệt Ba cũng được khen vì tham gia quay phim không ngừng nghỉ.

Theo đó, mỹ nhân Tân Cương không ra ngoài hay xin phéo nghỉ trong quá trình quay phim. Phần vì đạo diễn Công Tố Tinh Anh đưa ra quy định khá khắt nghiệt, phần vì tự thân Nhiệt Ba cũng ý thức được những điều nên làm với tư cách một diễn viên chuyên nghiệp.

Hiện tại, Lệ Dĩnh đang tham gia ghi hình cho phim Dữ Phượng Hành, "tái hợp" với Lâm Canh Tân. Bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của cô bắt đầu tuyên truyền và rục rịch ra mắt khán giả. Bên cạnh đó, dự án Công Tố Tinh Anh của Nhiệt Ba cũng sắp lên sóng. Mỹ nhân đang tham gia một số hoạt động quảng cáo và xem xét các tác phẩm mới nhưng chưa đưa ra quyết định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-va-dich-le-nhiet-ba-duoc-dan-tinh-khen-toi-tap-vi-ly-do-nay-476962.html