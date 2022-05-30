Lộ tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công Tố Tinh Anh', khán giả lo lắng vì điều này

Sao quốc tế 30/05/2022 17:29

Mới đây, đoàn làm phim đã tung ra những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công Tố Tinh Anh.

Mới đây, đoàn làm phim đã tung ra những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công Tố Tinh Anh. Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, có một chi tiết khác của cô nàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện đầy ấn tượng với bộ vest đen quyền lực. Mặc dù bức ảnh được chụp ở khoảng cách khá xa nhưng ở mỹ nhân Tân Cương vẫn toát lên thần thái nghiêm túc, mạnh mẽ.

Trong một bức ảnh khác, Địch Lệ Nhiệt Ba lại đang có cảnh quay cùng đàn anh Đồng Đại Vỹ. Nữ diễn viên khoác lên mình một chiếc áo dạ dáng dài mỏng màu trắng sữa. Nhìn mỹ nhân Tân Cương trong tạo hình này vừa đơn giản, trẻ trung nhưng không kém phần trang nhã. Cô còn gây ấn tượng với đôi chân dài và thẳng tắp của mình. 

Lộ tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công Tố Tinh Anh', khán giả lo lắng vì điều này - Ảnh 1Lộ tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công Tố Tinh Anh', khán giả lo lắng vì điều này - Ảnh 2

Tuy nhiên, mỹ nhân lại vô tình để lộ vóc dáng cơ thể của cô nhìn không cân đối. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng về cân nặng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong bức hình này, cô lộ rõ tình trạng gầy gò đến mức báo động của mình.

Khán giả cho rằng việc giữ được một cơ thể mảnh mai là một trong những yếu tố để đánh giá vẻ ngoài của một nữ diễn viên, song việc người đẹp liên tục để lộ thân hình gầy khẳng khiu khiến khán giả lo lắng cho sức khỏe cùng chất lượng của những cảnh phim mà cô nàng tham gia. 

Lộ tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công Tố Tinh Anh', khán giả lo lắng vì điều này - Ảnh 3

Trong bộ phim này, Địch Lệ Nhiệt Ba vào một vai kiểm sát viên trẻ tuổi tên An Ni của viện kiểm sát Giang Thành. Cô được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra về vụ án sinh viên đại học mất tích. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, An Ni đã đoàn kết, hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Công tố tinh anh

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