Lộ tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Công Tố Tinh Anh', khán giả lo lắng vì điều này

Mới đây, đoàn làm phim đã tung ra những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công Tố Tinh Anh. Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, có một chi tiết khác của cô nàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện đầy ấn tượng với bộ vest đen quyền lực. Mặc dù bức ảnh được chụp ở khoảng cách khá xa nhưng ở mỹ nhân Tân Cương vẫn toát lên thần thái nghiêm túc, mạnh mẽ.

Trong một bức ảnh khác, Địch Lệ Nhiệt Ba lại đang có cảnh quay cùng đàn anh Đồng Đại Vỹ. Nữ diễn viên khoác lên mình một chiếc áo dạ dáng dài mỏng màu trắng sữa. Nhìn mỹ nhân Tân Cương trong tạo hình này vừa đơn giản, trẻ trung nhưng không kém phần trang nhã. Cô còn gây ấn tượng với đôi chân dài và thẳng tắp của mình.