Triệu Lệ Dĩnh lần đầu làm giám chế phim trọng điểm 'Dữ Phượng Hành, dân tình nghi ngờ khả năng?

Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm đương 2 vai trò trong dự án phim cấp S+ "Dữ Phượng Hành" bên cạnh Lâm Canh Tân.

Mới đây, đoàn phim "Dữ Phượng Hành" với sự tham gia của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vừa tổ chức lễ khai máy và công bố dàn diễn viên tham gia. Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia vào hai vai trò trong phim - diễn xuất và giám chế. Đây được đánh giá là một quyết định quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Cụ thể, ngoài việc thủ vai chính Thẩm Ly, Lệ Dĩnh sẽ kiêm luôn vị trí giám chế cho Dữ Phượng Hành. Đây là lần đầu tiên Lệ Dĩnh đảm đương vai trò này trong suốt sự nghiệp diễn xuất. Giám chế được xem là một vị trí rất quan trọng trong một đoàn phim. Người này sẽ tham gia vào các khâu kiểm tra và giám sát tất cả các khía cạnh về vật chất và phi vật chất của tác phẩm.

Ngay khi thông tin được lan rộng, nhiều người bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vai trò mới này của Triệu Lệ Dĩnh. Đa số khán giả đều cảm thấy hào hứng và đặt nhiều kỳ vọng vào cô. Với kinh nghiệm và vốn kiến thức được tích lũy sau nhiều năm tham gia đóng phim, mỹ nhân này hoàn toàn có thể đảm đương vai trò trên.

Bên cạnh đó, số khác lại cảm thấy lo ngại vì Lệ Dĩnh chưa từng có kinh nghiệm tham gia giám chế trước đây. Họ cho rằng đây là quyết định có phần liều lĩnh của cô nàng. Dữ Phượng Hành với sự tham gia của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang trong gia đoạn ghi hình, chưa ấn định thời gian lên sóng. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly còn Lâm Canh Tân vào vai Hành Chỉ. Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) là một cô gái mạnh mẽ uy lực được Ma Giới kính nể. Tuy là một cô gái nhưng cô có thể cầm quân chinh phạt sa trường, nhắc đến tên không ai không nể sợ. Thẩm Ly bị chỉ định hôn ước với Phất Dung Quân - một kẻ nổi tiếng háo sắc và lăng nhăng. Vì không chấp nhận mối hôn nhân sắp đặt, cô quyết định chạy trốn khỏi Ma Giới. Trên đường bỏ trốn, cô gặp nạn và rơi xuống nhân gian, tại đây cô được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) giúp đỡ và cưu mang. Cả hai dần nảy sinh tình cảm, song lúc này Thẩm Ly phải quay trở về lại Ma Giới, còn Hành Chỉ đối mặt với sinh lão bệnh tử.

'Dữ Phượng Hành' chính thức khai máy, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu thử sức vai trò giám chế Sáng 14/6, dự án cổ trang lớn Dữ Phượng Hành chính thức làm lễ khai máy tại Hoành Điếm, đồng thời công bố đội hình chế tác và toàn bộ dàn diễn viên tham gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-lan-dau-lam-giam-che-phim-trong-diem-du-phuong-hanh-dan-tinh-nghi-ngo-kha-nang-476666.html