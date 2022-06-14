Dữ Phượng Hành: Lâm Canh Tân có động thái lạ trong buổi ăn trưa cùng Triệu Lệ Dĩnh, khán giả thất vọng 'Kiểu mặt Lâm Canh Tân giờ nhìn có nét hung hăng, khác hẳn ngày trước'

Sao quốc tế 14/06/2022 09:00

Lâm Canh Tân ngồi trên bàn ăn và nói chuyện rất nhiệt tình với nhân viên trong đoàn phim. Tuy nhiên, động thái trợn mắt của nam diễn viên khiến nhiều khán giả cho rằng Lâm Canh Tân đang không kiềm chế được mà to tiếng với nhân viên.

Mới đây, một đoạn video ghi lại buổi đi ăn chung của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cùng đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đã được cư dân mạng tích cực lan truyền. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với trang phục đơn giản nhưng được khán giả khen ngợi vì quá đáng yêu. Cô nàng tỏ ra bí ẩn khi dùng mũ rộng vành và khẩu trang để che đi gương mặt của mình. Mỹ nhân Sở Kiều Truyện tỏ ra khá thân thiết với đoàn làm phim khi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhân viên trong đoàn.

Dữ Phượng Hành: Lâm Canh Tân có động thái lạ trong buổi ăn trưa cùng Triệu Lệ Dĩnh, khán giả thất vọng 'Kiểu mặt Lâm Canh Tân giờ nhìn có nét hung hăng, khác hẳn ngày trước' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

 

Nếu Triệu Lệ Dĩnh nhận được phản ứng tích cực từ khán giả thì Lâm Canh Tân dường như lại bị chê bai nhiều hơn.

Dữ Phượng Hành: Lâm Canh Tân có động thái lạ trong buổi ăn trưa cùng Triệu Lệ Dĩnh, khán giả thất vọng 'Kiểu mặt Lâm Canh Tân giờ nhìn có nét hung hăng, khác hẳn ngày trước' - Ảnh 2
Triệu Lệ xuất hiện trong buổi ăn trưa cùng đoàn phim - Ảnh: Internet

 

Theo đoạn video, anh chàng ngồi trên bàn ăn và nói chuyện rất nhiệt tình với nhân viên trong đoàn. Tuy nhiên, động thái trợn mắt của nam diễn viên mới là điểm gây chú ý. Nhiều khán giả cho rằng Lâm Canh Tân đang không kiềm chế được mà to tiếng với nhân viên.

Dữ Phượng Hành: Lâm Canh Tân có động thái lạ trong buổi ăn trưa cùng Triệu Lệ Dĩnh, khán giả thất vọng 'Kiểu mặt Lâm Canh Tân giờ nhìn có nét hung hăng, khác hẳn ngày trước' - Ảnh 3
Nhiều khán giả cho rằng gương mặt Lâm Canh Tân có nét hung dữ hơn trước - Ảnh: Internet

 

Cộng đồng mạng cũng ngay lập tức đưa ra bình luận trước động thái này. Bên cạnh những ý kiến cho rằng nam diễn viên đang có hành vi hung dữ với đồng nghiệp thì cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực anh chàng. Họ chỉ ra rằng đây thực chất chỉ là một cuộc thảo luận thẳng thắn giữa hai người đàn ông mà thôi.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả lo ngại việc gương mặt Lâm Canh Tân có nét hung dữ hơn trước sẽ ảnh hưởng đến tương tác giữa anh với bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh.

Trước đó, việc tăng cân quá đà cùng tài nguyên hạn chế cũng là nguyên nhân khiến cộng đồng mạng phản đối Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp tác.

- Triệu Lệ Dĩnh có vẻ kín cổng cao tường quá nhưng dáng người nhỏ nhỏ đáng yêu ghê. Mong rằng Dữ Phượng Hành sẽ thành công.

- Mặt Lâm Canh Tân lên hình bị to và hung dữ quá, trong khi Triệu Lệ Dĩnh càng ngày càng trẻ. Mong rằng khi quay thì tương tác sẽ ổn hơn nhưng thế này không khả quan lắm.

- Kiểu mặt Lâm Canh Tân giờ nhìn có nét hung hăng, khác hẳn ngày trước luôn. Thất vọng với Hành Chỉ quá,

- Tài nguyên Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện thật sự rất đáng lo, nếu nói không xứng với Triệu Lệ Dĩnh thì cũng phải thôi. Mặc dù có thể nói là lưu lượng hơn nhiều tiểu sinh bây giờ nhưng để nói phim hai đỉnh lưu thì quá miễn cưỡng rồi.

- Không hiểu có cãi cọ gì không mà mặt Lâm Canh Tân căng thế nhỉ. Nét của Lâm Canh Tân bây giờ có vẻ hơi già hơn so với Triệu Lệ Dĩnh, cân nặng có thể giảm chứ đường nét gương mặt một khi đã thay đổi là rất khó "nắn". Tuy nhiên vẫn mong chờ Văn Nguyệt và Sở Kiều lắm.

Hiện đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đang chuẩn bị những công tác đầu tiên cho giai đoạn ghi hình và chưa công bố thời gian dự kiến lên sóng.

 

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