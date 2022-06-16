Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vừa khai máy chưa được bao lâu, nữ diễn viên lại tiếp tục nhận tin vui từ một bộ phim khác

Mới đây, một blogger Trung đã đăng đàn thông báo Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính dự kiến sẽ lên sóng trên kênh truyền hình Dragon TV và truyền hình vệ tinh Bắc Kinh vào ngày 28/6 tới đây khiến dân tình phấn khích tột độ.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Thu Cúc Truyền Kỳ, xoay quanh nhân vật chính Hà Hạnh Phúc - một cô gái gặp nhiều biến cố, khó khăn trong cuộc hôn nhân và quá trình tự lực tự cường trở thành nữ nhân mạnh mẽ, thành công.

Ngay từ khi phim công bố dàn diễn viên chính và đội ngũ sản xuất đã nhận được đánh giá cao của netizen, hứa hẹn giúp Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình thành công.

Ngoài Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh đều là hai bộ phim nữ chủ điển hình trên màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm hiện đã quay xong và đang trong quá trình hoàn thiện khâu hậu kỳ.

Bên cạnh những bộ truyền hình sắp phát sóng kể trên, Triệu Lệ Dĩnh cũng vừa mới gia nhập đoàn với cuộc tái ngộ cùng Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành. Tuy nhiên, so với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hay Dã Man Sinh Trưởng, netizen lại không mấy lạc quan về dự án mới này.

Triệu Lệ Dĩnh cũng vừa mới gia nhập đoàn với cuộc tái ngộ cùng Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Thời điểm nhà sản xuất Dữ Phượng Hành xác nhận dàn cast chính, đã không mấy nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng, một phần nguyên nhân là do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không giống với nguyên tác.

Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn mong các tác phẩm Triệu Lệ Dĩnh tham gia đều thành công, vượt ngoài mong đợi của khán giả.