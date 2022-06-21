Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò

Sao quốc tế 21/06/2022 15:33

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mới đây đã bị bắt gặp cùng xuất hiện tại một câu lạc bộ đêm và ra về cách nhau không lâu.

Sohu đưa tin, vào khoảng 19 giờ ngày 19/6 vừa qua, Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp đến một câu lạc bộ đêm ở Hoành Điếm trong khi Triệu Lệ Dĩnh cũng đang ở đó.

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Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp cùng xuất hiện tại một câu lạc bộ trong khu vực Hoành Điếm

Lát sau, khoảng hơn 21 giờ, Triệu Lệ Dĩnh và bạn bè rời khỏi câu lạc bộ này, trước khi lên xe ra về, cô còn vẫy tay chào mọi người. Chưa đầy 5 phút sau, Phùng Thiệu Phong và bạn bè của anh cũng rời khỏi câu lạc bộ này.

Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng bị bắt gặp xuất hiện tại trường quay Hoành Điếm vào cùng một lúc. Điều này làm dấy lên tin đồn cả hai đã tái hợp, nhưng đến nay cả hai ngôi sao vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ điều gì.

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Triệu Lệ Dĩnh mặc áo phông trắng đội nón kết xanh lá
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Phùng Thiệu Phong đeo khẩu trang, mặc áo phông đen

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công bố đã đăng ký kết hôn vào năm 2018, đến tháng 4/2021, cặp đôi ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Con trai chung của họ được bố mẹ nam tài tử họ Phùng nuôi dưỡng. Về lý do chia tay, cả hai không tiết lộ điều gì.

Kể từ sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh chú tâm vào phát triển sự nghiệp, cô góp mặt trong nhiều chương trình giải trí, chụp ảnh quảng cáo và nhận nhiều kịch bản triển vọng như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dữ Phượng Hành,... Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong tái xuất với tác phẩm Tâm Cư và nhiều hoạt động nghệ thuật khác.

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