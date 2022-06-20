Triệu Lệ Dĩnh bị tay săn ảnh Trương Tiểu Hàn chụp lén trong lúc luyện tập tại phim trường, netizen vô cùng bức xúc 'Như thế này là phạm pháp, xâm phạm đời tư rồi còn gì'

Sao quốc tế 20/06/2022 19:00

Sina đưa tin tay săn ảnh Trương Tiểu Hàn chia sẻ video Triệu Lệ Dĩnh luyện tập võ thuật cho bộ phim cổ trang Dữ phượng hành nhận hàng loạt chỉ trích của công chúng.

Mới đây, Sina đưa tin tay săn ảnh Trương Tiểu Hàn chia sẻ video Triệu Lệ Dĩnh luyện tập võ thuật cho bộ phim cổ trang Dữ phượng hành. Đáng chú ý, người này đăng video với tiêu đề: "Làm paparazzi bây giờ khó thật, còn phải chui vào ngăn tủ mới chụp được". Bài đăng của Trương Tiểu Hàn nhận chỉ trích của công chúng. Họ cho rằng đây là hành động quấy rối, chụp trộm, xâm phạm đời tư nghiêm trọng.

Triệu Lệ Dĩnh bị tay săn ảnh Trương Tiểu Hàn chụp lén trong lúc luyện tập tại phim trường, netizen vô cùng bức xúc 'Như thế này là phạm pháp, xâm phạm đời tư rồi còn gì' - Ảnh 1
Tay săn ảnh Trương Tiểu Hàn chia sẻ video Triệu Lệ Dĩnh luyện tập võ thuật cho bộ phim cổ trang Dữ phượng hành - Ảnh: Internet

 

"Triệu Lệ Dĩnh có thể kiện Trương Tiểu Phàm được không, hôm nay cô ta chụp ảnh luyện tập, ngày mai sẽ chụp ảnh thay quần áo", "Như thế này là phạm pháp, xâm phạm đời tư rồi còn gì", "Ghê quá, không khác gì fan cuồng đeo bám", nhiều bình luận chỉ trích Trương Tiểu Hàn nhận được hàng nghìn lượt đồng tình.

Trước sự chỉ trích của công chúng, Trương Tiểu Hàn đã xóa video, giải thích rằng cô chụp Triệu Lệ Dĩnh khi vừa bước từ cửa vào, song lời giải thích không được chấp nhận.

Theo Sina, Trương Tiểu Hàn là tay săn ảnh nổi tiếng chuyên chụp trộm các nghệ sĩ nổi tiếng. Blogger này từng bị các ngôi sao như Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng, Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long kiện vì đưa tin không xác thực.

Hồi tháng 2, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đệ đơn kiện Trương Tiểu Hàn tung tin sai sự thật, phỉ báng danh dự của họ.

Theo đại diện của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi, Trương Tiểu Hàn đã phát hành nhiều mẫu truyện tranh có nội dung hư cấu, bịa đặt về đời sống riêng tư, ảnh hưởng đến danh tiếng hai diễn viên.

Trong đó, Trương Tiểu Hàn tung tin Ngô Kỳ Long phải lòng nữ trợ lý, có con riêng khiến Lưu Thi Thi đưa ra quyết định ly hôn.

Trương Tiểu Hàn còn vẽ tranh ám chỉ Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò Hoàng Cảnh Du, Dương Dương và Lý Thấm có tình cảm... Dựa trên những lời bóng gió của blogger này, không ít ngôi sao đã chịu tai tiếng.

Theo Sina, tại Trung Quốc có nhiều tay săn ảnh hành nghề chụp trộm người nổi tiếng để bán tin tức, bán ảnh với giá từ vài tệ một bức.

Những kẻ này cố tình chụp các khoảnh khắc hớ hênh của nghệ sĩ nữ, hoặc chọn các góc phản cảm như từ dưới váy lên để kiếm được nhiều tiền hơn.

Triệu Lệ Dĩnh vừa khai máy bộ phim cổ trang Dữ phượng hành. Cô hợp tác lần hai với Lâm Canh Tân. Nữ diễn viên dành nhiều tháng để luyện tập võ thuật, múa thương.

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Trương Tiểu Hàn sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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