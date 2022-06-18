Dàn sao Hoa Ngữ làm thường làm gì ở phim trường? Triệu Lệ Dĩnh ăn bất chấp, Dương Tử làm trò hề, Angela Baby phì phèo khói thuốc

Triệu Lệ Dĩnh ngoài đóng phim thì đam mê lớn nhất của cô chính là được ăn uống. Bởi thế mà cứ mỗi lần được nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, người ta lại bắt gặp cô nàng đang nhiệt tình thưởng thức ẩm thực, từ bánh ngọt, kẹo cho đến kem... Cứ mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh tham gia 1 dự án mới, đầu phim mảnh mai bao nhiêu thì cuối phim lại mũm mĩm bấy nhiêu.

Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ khí phách trên phim mà còn ra dáng tổng tài bá đạo ở trên phim trường nữa. Nhìn vào dáng ngồi đậm khí chất, tay cầm bộ đàm đầy quyền uy, trông Địch Lệ Nhiệt Ba còn ra dáng đạo diễn hơn cả người cầm trịch bộ phim nữa. Còn đạo diễn phim cứ phải xum xoe, vây quanh cô nàng như tiểu đệ vậy.

Còn AngelaBaby, không ít lần người đẹp này bị cánh săn ảnh chộp được khoảnh khắc phì phèo nhả khói trên phim trường. Dù biết đây là chuyện riêng tư, nhưng bản thân mình vẫn muốn khuyên người đẹp này nên hạn chế lại. Vì nó không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng minh tinh của AngelaBaby mà còn không tốt cho dung nhan và sức khỏe của cô nữa.

AngelaBaby - Ảnh: Internet

Nhìn vào dáng vẻ ngâm chân đầy nghiêm túc và hưởng thụ của Dịch Dương Thiên Tỉ trên phim trường, đố ai đoán được nam diễn viên này thuộc lứa sao cuối 9x. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã ra dáng cán bộ kỳ cựu, rất coi trọng sức khỏe và biết cách dưỡng sinh.

Dịch Dương Thiên Tỉ - Ảnh: Internet

Dương Mịch từng được nhiều cư dân mạng đặt cho biệt danh "thiếu nữ mê điện thoại". Bởi đi đâu, làm gì cô đều không quên mang theo vật dụng quan trọng này. Đặc biệt là những lúc rảnh rỗi trên phim trường, người ta thường bắt gặp Dương Mịch cầm điện thoại trên tay, nếu không phải gọi điện thoại tám chuyện thì cũng là lên mạng hóng dưa hay chơi game.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Nếu các diễn viên khác tranh thủ thời gian rảnh rỗi trên phim trường để nghỉ ngơi hoặc giải trí thì Tôn Lệ lại luôn kè kè kịch bản trên tay. Vốn nổi tiếng là người nghiêm túc, ngoài trau dồi kỹ năng diễn xuất, Tôn Lệ còn rất coi trọng khâu luyện thoại và học thuộc kịch bản. Nhìn vào thái độ làm việc của bà xã Đặng Siêu, mình đã hiểu tại sao cô gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim truyền hình đến vậy.

Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Chắc mọi người đều biết Dương Tử là cô gái nghịch ngợm, hay táy máy chân tay chứ chẳng bao giờ chịu ngồi yên 1 chỗ. Có 1 lần, vì quá buồn chán mà nữ diễn viên đã lôi đạo cụ ra nghịch, kết quả là là lỡ tay làm gãy ngang. Nhìn vào biểu cảm sững sờ không biết nên thú tội hay che giấu của Dương Tử, đố ai mà nhịn cười được.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như từng có giai đoạn chuyên đóng phim cổ trang. Mà mọi người biết rồi đó, đồ cổ trang vốn nhiều lớp nên vừa dày vừa nặng, mùa đông còn đỡ chứ mùa hè thì vất vả vô cùng. Bởi thế mà chỉ cần được nghỉ ngơi, Lâm Tâm Như lại cầm quạt ngay.