Dàn sao Hoa Ngữ có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang: Dương Tử và La Vân Hi có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào

Dạ Hoa của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi ánh mắt luôn đong đầy cảm xúc, biểu cảm gương mặt chân thực.

Dương Tử - La Vân Hi

Dương Tử - La Vân Hi - Ảnh: Internet

Là diễn viên nữ duy nhất xuất hiện trong danh sách này, Dương Tử gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi vai diễn Cẩm Mịch trong Trầm Vụn Hương Phai.

Bạn diễn của Dương Tử - La Vân Hi cũng may mắn được góp mặt trong danh sách này. Khán giả đánh giá cao khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào của Dương Tử và La Vân Hi và cho rằng cảnh đám cưới chính là một trong những cảnh quay xuất thần của cặp đôi.

Thành Nghị

Thành Nghị - Ảnh: Internet

Thành Nghị cũng bất ngờ xuất hiện trong danh sách này. Với vai diễn Tư Phượng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị thành công đánh bóng tên tuổi của mình. Sự nghiệp của anh chàng sau đó cũng phất lên như cờ gặp gió.

Tuy nhiên, khán giả lại cho rằng diễn xuất của anh chàng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát chỉ dừng lại ở mức trung bình chứ không thể nói là để đời hay quá xuất sắc. Dẫu vậy, không thể chối bỏ sự thật rằng diễn xuất của Thành Nghị trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát là quá đủ để gây ấn tượng với khán giả.