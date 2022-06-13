Dàn sao Hoa Ngữ có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang: Dương Tử và La Vân Hi có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào

Sao quốc tế 13/06/2022 11:00

Một blogger liệt kê lại 3 khoảnh khắc trong phim cổ trang, cho thấy phim cổ trang dù không cần diễn xuất cao như phim chính kịch hay phim tâm lý, nhưng chí ít cũng phải đạt được tiêu chuẩn. Blogger này cũng chỉ ra những diễn viên có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang.

Triệu Hựu Đình

Dàn sao Hoa Ngữ có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang: Dương Tử và La Vân Hi có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào - Ảnh 1
Triệu Hựu Đình - Ảnh: Internet

 

Người đầu tiên được liệt kê trong danh sách này chính là Triệu Hựu Đình với màn thể hiện lấn át tạo hình trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.

Trong khoảng thời gian phim lên sóng, nam diễn viên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Vốn là diễn viên có khả năng diễn xuất ổn định, các tác phẩm có sự tham gia của Triệu Hựu Đình thường được đánh giá cao về diễn xuất.

Dạ Hoa của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi ánh mắt luôn đong đầy cảm xúc, biểu cảm gương mặt chân thực.

Dương Tử - La Vân Hi

Dàn sao Hoa Ngữ có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang: Dương Tử và La Vân Hi có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào - Ảnh 2
Dương Tử - La Vân HiẢnh: Internet

 

Là diễn viên nữ duy nhất xuất hiện trong danh sách này, Dương Tử gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi vai diễn Cẩm Mịch trong Trầm Vụn Hương Phai.

Bạn diễn của Dương Tử - La Vân Hi cũng may mắn được góp mặt trong danh sách này. Khán giả đánh giá cao khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào của Dương Tử và La Vân Hi và cho rằng cảnh đám cưới chính là một trong những cảnh quay xuất thần của cặp đôi.

Thành Nghị

Dàn sao Hoa Ngữ có diễn xuất bùng nổ trong các dự án cổ trang: Dương Tử và La Vân Hi có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào - Ảnh 3
Thành NghịẢnh: Internet

 

Thành Nghị cũng bất ngờ xuất hiện trong danh sách này. Với vai diễn Tư Phượng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị thành công đánh bóng tên tuổi của mình. Sự nghiệp của anh chàng sau đó cũng phất lên như cờ gặp gió.

Tuy nhiên, khán giả lại cho rằng diễn xuất của anh chàng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát chỉ dừng lại ở mức trung bình chứ không thể nói là để đời hay quá xuất sắc. Dẫu vậy, không thể chối bỏ sự thật rằng diễn xuất của Thành Nghị trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát là quá đủ để gây ấn tượng với khán giả.

 

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Từ khóa:   Dương Tử La Vân Hi Thành Nghị Triệu Hựu Đình cbiz

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