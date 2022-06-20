Bắt chộp những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, netizen lo sợ tạo hình này trùng lặp với tạo hình nữ chính Sở Kiều của cô trước đó

Sao quốc tế 20/06/2022 19:00

Thu hút được nhiều sự quan tâm của mọi người là khoảnh khắc rất ngắn ngủi của Triệu Lệ Dĩnh, khi cô diện trên người tạo hình của Thẩm Ly trong Dữ Phượng Hành.

Tuy chưa chính thức khai máy, song Dữ Phượng Hành đến giờ phút này đã gần như chắc chắn diễn viên chính là Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân. Cả hai đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của netizen cũng như fan nguyên tác của bộ truyện.

Bên cạnh đó, các blogger mới đây cũng tung ra đoạn clip, ghi lại hình ảnh của đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đi liên hoan. Góp mặt trong buổi họp mặt này còn có Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai đều rất vui vẻ, Triệu Lệ Dĩnh ra về trước còn Lâm Canh Tân ngồi lại về sau. Tuy nhiên, những hình ảnh này có vẻ như không được chú ý bằng tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành.

Bắt chộp những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, netizen lo sợ tạo hình này trùng lặp với tạo hình nữ chính Sở Kiều của cô trước đó - Ảnh 1
Các blogger mới đây cũng tung ra đoạn clip, ghi lại hình ảnh của đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đi liên hoan - Ảnh: Internet

 

Thu hút được nhiều sự quan tâm của mọi người là khoảnh khắc rất ngắn ngủi của Triệu Lệ Dĩnh, khi cô diện trên người tạo hình của Thẩm Ly trong Dữ Phượng Hành. Với bộ đồ cổ trang màu đen, đầu đội mũ vàng lấp lánh, Triệu Lệ Dĩnh trông vừa xinh đẹp, lại mạnh mẽ, xứng đáng với hình tượng Bích Thương Vương oai phong của Ma Giới.

Bắt chộp những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, netizen lo sợ tạo hình này trùng lặp với tạo hình nữ chính Sở Kiều của cô trước đó - Ảnh 2
Thu hút được nhiều sự quan tâm của mọi người là khoảnh khắc rất ngắn ngủi của Triệu Lệ Dĩnh, khi cô diện trên người tạo hình của Thẩm Ly trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

 

Tất nhiên là không chỉ có lời khen, một số ý kiến trái chiều khác lại cho rằng khi nhìn tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, người ta lại liên tưởng tới nàng Sở Kiều. An nhớ ở bộ Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng mặc bộ đồ màu đen, hóa thân thành nữ hiệp. Mái tóc cũng khá giống với Thẩm Ly đấy. Bởi vậy mà nhìn qua một chút là có thể bị nhầm liền. Nhưng nếu soi kỹ thì ở Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh có đeo nhiều phụ kiện hơn, cho thấy địa vị của nhân vật trong phim.

Bắt chộp những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, netizen lo sợ tạo hình này trùng lặp với tạo hình nữ chính Sở Kiều của cô trước đó - Ảnh 3
Một số ý kiến trái chiều khác lại cho rằng khi nhìn tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, người ta lại liên tưởng tới nàng Sở Kiều - Ảnh: Internet

 

Mặc dù có chút khác biệt, nhiều netizen lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh, rằng vai diễn Thẩm Ly của cô sẽ bị giống với Sở Kiều. Trước đó, Hữu Phỉ cũng từng bị đồn đoán như vậy, và sau đó là phim flop sấp mặt. Tuy nhiên với nguyên tác chất lượng của Dữ Phượng Hành thì có thể sẽ ổn hơn một chút.

 

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