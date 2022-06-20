'Hoa đán 85 hàng đầu' Lưu Diệc Phi bị chê không bằng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử vì dùng thứ này khi diễn xuất

Sao quốc tế 20/06/2022 16:30

Vì phải nhờ đến thuốc nhỏ mắt để diễn cảnh khóc trong Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi bị netizen chê cười, cho rằng nên học tập Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử.

Nhờ thành công của Mộng Hoa Lục, tên tuổi của Lưu Diệc Phi cũng được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn MXH. Mới đây, việc nữ diễn viên dùng thuốc nhỏ mắt để thực hiện cảnh khóc trong quá trình quay phim từ nhiều năm trước bị "đào" lại.

'Hoa đán 85 hàng đầu' Lưu Diệc Phi bị chê không bằng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử vì dùng thứ này khi diễn xuất - Ảnh 1
Nhờ thành công của Mộng Hoa Lục, tên tuổi của Lưu Diệc Phi cũng dần nóng trở lại - Ảnh: Internet

Theo đó, khi đóng Thần Điêu Đại Hiệp 2006, Lưu Diệc Phi không thuận lợi trong việc đóng cảnh khóc. Vì vậy, nữ diễn viên đành nhờ cậy đến một đạo cụ đặc biệt đó chính là thuốc nhỏ mắt. Không may là cảnh cô dùng thuốc nhỏ mắt lại bị chụp lại và lan truyền trên Internet, khiến cho Lưu Diệc Phi bị chỉ trích rất nhiều.

'Hoa đán 85 hàng đầu' Lưu Diệc Phi bị chê không bằng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử vì dùng thứ này khi diễn xuất - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi dùng nước mắt để hõ trợ khi đóng cảnh khóc trong Thần Điêu Đại Hiệp - Ảnh: Internet

Lúc bấy giờ, phần lớn khán giả tỏ ra khó hiểu khi Lưu Diệc Phi ngay cả cảnh khóc cũng không diễn được thì tại sao lại được mời đóng vai Tiểu Long Nữ. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho biết họ không bất ngờ mấy vì nữ minh tinh họ Lưu vốn không có khả năng diễn xuất tốt.

Sự việc này sau khi bị "đào" lại, nhiều ý kiến khuyên Lưu Diệc Phi nên trau dồi thêm về diễn xuất, nhất là các cảnh khóc. Không những vậy, họ còn cho rằng cô nên học tập những đồng nghiệp khác nổi tiếng có thể đóng cảnh khóc dễ dàng như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Dương Mịch,...

'Hoa đán 85 hàng đầu' Lưu Diệc Phi bị chê không bằng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử vì dùng thứ này khi diễn xuất - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Dương Mịch đều được công chúng đánh giá cao trong việc hoàn thành cảnh khóc - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, cũng không ít khán giả bênh vực Lưu Diệc Phi bởi khi đóng Thần Điêu Đại Hiệp, cô vẫn còn là tân binh, không có nhiều kinh nghiệm nên việc đóng cảnh khóc gặp khó khăn là điều hiển nhiên.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Dương Mịch Dương Tử sao Hoa ngữ sao châu Á

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