'Hoa đán 85 hàng đầu' Lưu Diệc Phi bị chê không bằng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử vì dùng thứ này khi diễn xuất

Nhờ thành công của Mộng Hoa Lục, tên tuổi của Lưu Diệc Phi cũng được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn MXH. Mới đây, việc nữ diễn viên dùng thuốc nhỏ mắt để thực hiện cảnh khóc trong quá trình quay phim từ nhiều năm trước bị "đào" lại.

Nhờ thành công của Mộng Hoa Lục, tên tuổi của Lưu Diệc Phi cũng dần nóng trở lại - Ảnh: Internet

Theo đó, khi đóng Thần Điêu Đại Hiệp 2006, Lưu Diệc Phi không thuận lợi trong việc đóng cảnh khóc. Vì vậy, nữ diễn viên đành nhờ cậy đến một đạo cụ đặc biệt đó chính là thuốc nhỏ mắt. Không may là cảnh cô dùng thuốc nhỏ mắt lại bị chụp lại và lan truyền trên Internet, khiến cho Lưu Diệc Phi bị chỉ trích rất nhiều.