Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong cùng đưa quý tử đi ăn, ngày tái hợp đã không còn xa?

Sao quốc tế 01/07/2022 10:25

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp cùng nhau ăn tối với con trai tại một nhà hàng ở Bắc Kinh.

Mới đây trên mạng xã hội Weibo một video đã được đăng tải ghi lại cảnh Phùng Thiệu PhongTriệu Lệ Dĩnh cùng nhau đưa con trai ra ngoài ăn tối. Sau khi bữa tối kết thúc, bé trai được bảo mẫu đưa ra khỏi nhà hàng và vào xe, nơi nữ diễn viên họ Triệu đang đợi sẵn. Vài phút sau, Phùng Thiệu Phong cũng rời đi bằng xe riêng.

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Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau đưa con trai ra ngoài ăn tối tại một nhà hàng ở Bắc Kinh - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thường xuyên bị bắt gặp ở chung một chỗ. Ngày 22/6 vừa qua, cánh săn ảnh còn chụp được cảnh cặp đôi cùng vào một câu lạc bộ đêm và ở đó hơn 2 giờ đồng hồ. Cả hai còn bị nghi đến trường quay ở Hoành Điếm cùng nhau.

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Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thường xuyên gặp nhau - Ảnh: Internet

Nhiều nguồn tin trong ngành giải trí cho hay, Phùng Thiệu Phong mong sẽ được trở lại với vợ cũ, trong khi đó thì cô chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè. Con trai chung của cặp đôi hiện đang được nuôi dưỡng ở nhà nội, khi có thời gian rảnh, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đến thăm hoặc đón bé về nhà.

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Triệu Lệ Dĩnh giao con cho Phùng Thiệu Phong nuôi dưỡng vì gia đình anh sở hữu gia tài hàng trăm triệu USD - Ảnh: Internet

Tuy có khối tài sản lớn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật những Triệu Lệ Dĩnh vẫn giao con cho gia đình chồng cũ nuôi dưỡng với lý do thua kém hơn về mặt kinh tế. Theo đó, Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình kinh doanh dệt may, sở hữu gia tài hàng trăm triệu USD.

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