Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chuẩn bị phát sóng, Triệu Lệ Dĩnh 'gây thương nhớ' trong tạo hình váy cưới

Sao quốc tế 28/06/2022 19:30

Mới đây, tạo hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Hạnh phúc đến vạn gia đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Mới đây, nhà sản xuất của dự án Hạnh phúc đến vạn gia tiếp tục nhá hàng loạt ảnh tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ váy cưới màu trắng. Nhan sắc quá cực phẩm của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ váy cô dâu khiến ai nấy cũng đều xuýt xoa như một kiệt tác.

Ngay sau loạt ảnh tạo hình váy cưới được tung ra, nhiều cư dân mạng không ngừng xuýt xao trước nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chuẩn bị phát sóng, Triệu Lệ Dĩnh 'gây thương nhớ' trong tạo hình váy cưới - Ảnh 1

Bộ phim hiện đang là bộ phim được khán giả trông chờ nhất. Là bộ phim đánh dấu sự chuyển hình bước đầu của Triệu Lệ Dĩnh, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được đặt nhiều kỳ vọng.

Nếu bộ phim này thành công thì Triệu Lệ Dĩnh có thể sẽ có nhiều hơn nữa những cơ hội để phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện đang là dự án được Triệu Lệ Dĩnh đặt nhiều kỳ vọng và tâm sức. 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chuẩn bị phát sóng, Triệu Lệ Dĩnh 'gây thương nhớ' trong tạo hình váy cưới - Ảnh 2

Hạnh Phúc đến vạn gia gồm 40 tập, thuộc thể loại đương đại, nông thôn, với sự tham gia diễn chính của Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Uy, đạo diễn Trịnh Hiểu Long, Diêu Viễn, biên kịch Triệu Đông Linh. 

Phim được chuyển thể từ tác phẩm tiểu thuyết Thu Cúc Truyền Kỳ, là câu chuyện kể về một cô gái có tên Hạnh Phúc (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), người đã lớn lên dưới nhiều thử thách về sự nghiệp và hôn nhân, tình yêu và tình cảm.

Hà Hạnh Phúc được gả đến Vạn Gia Trang nhưng lại có cuộc sống hôn nhân không mấy êm ấm, thường bị mẹ chồng ức hiếp, không chịu được mà phải ly hôn. Hậu ly hôn cô bị người đời đàm tiếu, quyết từ bỏ cuộc sống nông thôn lên thành thị làm lại cuộc đời.

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