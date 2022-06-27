Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh sẽ 'nên duyên' cùng Nhậm Gia Luân trong dự án tiên hiệp

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin cho biết Nhậm Gia Luân sẽ hợp tác cùng một tiểu Hoa lứa 85 trong dự án phim tiên hiệp mới.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin cho biết Nhậm Gia Luân sẽ hợp tác cùng một tiểu Hoa lứa 85 trong dự án phim tiên hiệp mới.

Cụ thể, truyền thông cho biết Hoan Thụy sẽ có một dự án trọng điểm mang tên Giai Ngẫu Thiên Thành. Bộ phim này thậm chí còn có vốn đầu tư lớn hơn cả Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính. Và với tư cách là nhất ca Hoan Thụy, Nhậm Gia Luân đã nắm chắc vai nam chính của Giai Ngẫu Thiên Thành trong tay.

Ngoài ra, có tin cho biết phía Hoa Thụy đang tích cực mời một tiểu Hoa lứa 85 vào vai nữ chính. Những cái tên được nhắc đến bao gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi.

Tuy nhiên, đa số khán giả đều cho rằng thông tin này khó mà thành sự thật. Nguyên nhân là bởi cả 4 mỹ nhân trên đều có phim đang quay hoặc sắp khởi quay. Triệu Lệ Dĩnh với Dữ Phượng Hành, Dương Mịch là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Lưu Diệc Phi có tin sắp đóng Trường Lăng còn Lưu Thi Thi là Nhất Niệm Quan Sơn. Do vậy, trong năm nay, những tiểu Hoa 85 trên sẽ không thể nhận thêm phim mới được.

Dù chỉ mới là thông tin chưa chính thức, thế nhưng cư dân mạng đang bàn tán xôn xao xem ai sẽ là người nên duyên cùng Nhậm Gia Luân trong Giai Ngẫu Thiên Thành.

Múi giả của Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký tiếp tục là đề tài gây tranh cãi, antifan lại được thêm một dịp mỉa mai Báo Hàn mới đây vừa đăng tải bài viết liên quan đến việc Nhậm Gia Luân sử dụng múi giả trong bộ phim Ngự Giao Ký khiến antifan được một phen hả hê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-hay-trieu-le-dinh-se-nen-duyen-cung-nham-gia-luan-trong-du-an-tien-hiep-479338.html