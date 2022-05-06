Hé lộ tạo hình mặc giáp của Nhậm Gia Luân trong 'Thỉnh Quân', như thế nào mà chê trông như 'Châu Sinh Như Cố'?

Sao quốc tế 06/05/2022 19:14

Mới đây, tạo hình mặc giáp của Nhậm Gia Luân trong dự án phim "Thỉnh Quân" đã được hé lộ nhưng lại không được lòng khán giả.

Mới đây, tạo hình mặc giáp của Nhậm Gia Luân trong dự án phim "Thỉnh Quân" đã được hé lộ nhưng lại không được lòng khán giả. Trong loạt ảnh này, nam diễn viên đã diện một bộ giáp phục màu đen, tóc búi cao trên đầu. Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt nghiêm nghị của chàng mỹ nam trên phim trường nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

Tuy nhiên, tạo hình của Nhậm Gia Luân trong bộ phim này lại bị gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên nhân cũng bởi trước đó trong "Châu Sinh Như Cố", nam diễn viên cũng có một tạo hình mặc giáp giống y hệt. Cũng là giáp đen, tóc búi cao, tạo hình lần này được đánh giá là chẳng khác biệt.

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Ngoài ra, loạt biểu cảm của nam diễn viên trong dự án hợp tác cùng Lý Thấm không có quá nhiều khác biệt so với nhân vật Châu Sinh Thần. Chính vì vậy, cách chọn vai diễn một màu, diễn xuất vẫn y như cũ khiến Nhậm Gia Luân ngày càng mất điểm trong mắt khán giả.

Bên cạnh đó, ngoài những phân cảnh ở thời dân quốc, "Thỉnh Quân" sẽ có cả nội dung phần cổ trang. Lần đầu tiên Nhậm Gia Luân hợp tác cùng Lý Thấm, thế nhưng màn tương tác của cả 2 được khán giả đánh giá khá cao.

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"Thỉnh Quân" được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Thỉnh Quân tế kiệu của tác giả Viễn Tại. Phim xoay quanh mối lương duyên 2 kiếp giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) nghĩa hiệp, trọng nghĩa. Kiếp trước nàng là thần nữ với năng lực tuyệt đỉnh, nhất kiến chung tình cùng Lục Viêm một “sát thần ngàn năm” lạnh lùng, kiêu ngạo, vì yêu mà ngủ say ngàn năm. Từ đây câu chuyện tình yêu dở khóc, dở cười giữa 2 nhân vật diễn ra, khi nàng một nữ trại chủ dám cướp hôn một chiến thần ngàn năm, trớ trêu thay khi kiếp trước họ là người yêu trong số mệnh, tạo ra một cuộc tình oan gia đầy thú vị.

Hiện tại, bộ phim này vẫn chưa có lịch lên sóng chính thức.

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