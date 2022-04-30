Dàn nam thần cổ trang khuynh đảo màn ảnh Hoa ngữ 2022: Dương Dương 'lép vế' so với Nhậm Gia Luân, Trịnh Nghiệp Thành tái xuất thành công mỹ mãn?

Sao quốc tế 30/04/2022 20:24

Màn ảnh Hoa ngữ đầu năm 2022 chào đón sự xuất hiện của loạt nam chính điển trai.

Dương Dương - Thả Thí Thiên Hạ

Thả Thí Thiên Hạ hiện đang là bộ phim làm mưa làm gió tại cả màn ảnh Hoa ngữ và Việt Nam. Bộ phim sở hữu đến hai lưu lượng là Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Ngay từ khi mới xuất hiện trong những tập đầu tiên của phim, nam diễn viên đã được khán giả không ngớt lời khen ngợi vì vẻ đẹp hoàn hảo không góc chết.

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Tuy nhiên, diễn xuất của anh chàng vẫn còn là một điều gì đó gây tranh cãi. Bên cạnh đó, khi đứng chung khung hình với Triệu Lộ Tư, nhan sắc nổi bật của bộ đôi Thả Thí Thiên Hạ làm người xem phải siêu lòng và dành lời khen ngợi.

Nhậm Gia Luân - Ngự Giao Ký

Nhậm Gia Luân là cái tên được khán giả vô cùng quan tâm thời gian gần đây với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, Một Đời Một Kiếp,... Gần đây nhất, nam diễn viên vào vai Trường Ý, sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Ngự Giao Ký. Bộ phim hiện đang rất được nhiều người theo dõi và ủng hộ.

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Tạo hình lần này của nam diễn viên được cho là một trong những tạo hình đẹp nhất của Nhậm Gia Luân. Đặc biệt, khí chất phong lưu, mạnh mẽ, huyền bí cũng được toát ra một cách rõ rệt nơi nam chính Ngự Giao Ký. Màn trở lại lần này của nam thần đã thu về những thành công nhất định. Ngoài ra, "phản ứng hóa học" giữa nam diễn viên và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt.

Trịnh Nghiệp Thành - Chúc Khanh Hảo

Trịnh Nghiệp Thành cũng là một trong những nam thần được quan tâm nhất đầu năm 2022. Anh chàng đã chiêu đãi khán giả một bộ phim cổ trang mới mang tên Chúc Khanh Hảo. Bộ phim hiện đang là một trong những bộ phim thu hút được sự quan tâm của khán giả. Với nội dung phim dễ xem, yếu tố hài hước xen lẫn với những cảnh lãng mạn giúp cho bộ phim không bị nhàm chán.

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Đặc biệt, "phản ứng hóa học" của cặp đôi Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành vô cùng tự nhiên và đáng yêu khiến cho khán giả liên tục "đẩy thuyền".

Hứa Khải - Thượng Thực

Sau thành công của Diên Hy Công Lược, nam thần đã có dịp tái ngộ với Ngô Cẩn Ngôn trong tác phẩm Thượng Thực. Trong phim này, anh chàng hóa thân thành hình tượng Chu Chiêm Cơ. Nhờ gương mặt điển trai vốn có kết hợp cùng những bộ trang phục vương giả, nam diễn viên thành công đem đến hình tượng quyền quý, uy nghiêm.

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Sau khi Thượng Thực kết thúc, Hứa Khải đã quyết định nên đôi với Cảnh Điềm trong phim mới mang tên Lạc Du Nguyên. Hiện bộ phim đang trong quá trình ghi hình và dự định sẽ ra mắt khán giả vào năm 2023.

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Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Kỷ Vân Hòa đã có những trải lòng về bộ phim vừa qua và gửi lời tạm biệt đến khán giả.

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