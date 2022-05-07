Nam thần cbiz vào vai Cẩm y vệ: Trương Chấn thần thái uy nghiêm, bất ngờ với vị trí của Nhậm Gia Luân

Có rất nhiều vai diễn Cẩm y vệ ấn tượng tại cbiz nhưng đây là 3 cái tên khiến người hâm mộ nhớ đến nhiều nhất.

Nếu là một mọt phim Trung chính hiệu, chắc hẳn đã hơn một lần bạn đã nghe đến hoặc xem qua những bộ phim có liên quan đến cẩm y vệ. Thời gian gần đây, người hâm mộ vẫn chưa tìm được ai có thể biến vai diễn này trở lại với thời kỳ đỉnh cao vốn có của nó, chính vì vậy mà hơn lúc nào hết một số netizen đang thực sự nhớ về 3 nam diễn viên đã từng gây sốt màn ảnh với vai diễn này. Trịnh Nghiệp Thành - vai Thẩm Yến (Chúc Khanh Hảo) Tạo hình cẩm y vệ đỉnh cao của Trịnh Nghiệp Thành - Ảnh: Internet Trịnh Nghiệp Thành và Viên Băng Nghiên đã có màn kết hợp khá ăn ý trong phim Chúc Khanh Hảo. Hóa thân vào vai "Diêm vương mặt lạnh" Thẩm Yến - nam diễn họ Trịnh đã khiến dân tình được dịp xuýt xao vì khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng khí chất.

Trịnh Nghiệp Thành cũng là một trong số ít nam diễn viên có thể tự mình thực hiện những cảnh võ thuật mà không cần nhờ sự trợ giúp của diễn viên đóng thế hay quá phụ thuộc vào kĩ xảo. Hình tượng Cẩm y vệ của anh chàng còn được netizen cho rằng xứng đáng là người đảm nhận hay nhất từ trước tới nay cho vai diễn này. Trương Chấn - vai Thẩm Luyện (Tú Xuân Đao) Trương Chấn tuy không phải là người có ngoại hình xuất sắc nhưng lại đặc biệt có khí chất và một chút ngông cuồng, cộng thêm gương mặt góc cạnh nam tính đúng chất một cẩm y vệ.

Gương mặt khí chất của Trương Chấn trong tạo hình cẩm y vệ - Ảnh: Internet Những phân cảnh đòi hỏi diễn xuất trong Tú Xuân Đao, Trương Chấn đều lột tả được một cách trọn vẹn, từ hành động cho đến phân đoạn tâm trạng đều được nam diễn viên lột tả một cách rõ nét nhất. Nhiều người khi xem Trương Chấn thậm chí đã phải "nổi da gà" vì quá sức ấn tượng. Nhậm Gia Luân - vai Lục Dịch (Cẩm Y Chi Hạ) Tạo hình cẩm y vệ của Nhậm Gia Luân trong phim - Ảnh: Internet Nếu Thẩm Luyện của Trương Chấn độc đoán và máu lạnh thì Lục Dịch của Nhậm Gia Luân trong Cẩm Y Chi Hạ cũng không kém cạnh gì. Nhậm Gia Luân đã lột tả rất tốt vai diễn Lục Dịch khi từng hành động cho đến các pha đánh đấm hay tra khỏi đều toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Có thể nói, Nhậm Gia Luân đã hóa thân khá tốt vào vai Lục đại nhân trong Cẩm Y Chi Hạ, từ thần thái, ánh mắt đến ngoại hình đều khiến khán giả đổ gục hoàn toàn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

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