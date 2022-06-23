Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình trong phim 'Hạnh Phúc Vạn Gia', liệu có thành công mỹ mãn?

Sao quốc tế 23/06/2022 18:45

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia sẽ chính thức được lên sóng vào cuối tháng 6 năm nay, khán giả hy vọng vào sự chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh.

Sau bao ngày chờ đợi của khán giả, bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Uy, La Tấn, Đường Tằng… cuối cùng cũng xác định lịch phát sóng chính thức. Bộ phim sẽ lên sóng từ ngày 29/6 tới đây, được chiếu trên 2 đài truyền hình Đông Phương và Bắc Kinh (Trung Quốc), đồng thời chiếu trực tuyến trên nền tảng Youku.

Đồng thời, bộ phim này còn tung ra trailer hé lộ tạo hình nhân vật cũng như diễn biến nội dung trong phim. Trong dự án phim truyền hình lần này, Triệu Lệ Dĩnh rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh xinh đẹp trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1987 hóa cô gái vùng quê nghèo giản dị. Những bộ trang phục cô mặc thường rất đơn giản với quần bò, áo phông và áo sơ mi khoác ngoài, kiểu tóc cũng được buộc lên phía sau bằng kẹp không cầu kỳ.

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình trong phim 'Hạnh Phúc Vạn Gia', liệu có thành công mỹ mãn? - Ảnh 1
 

Bên cạnh đó, nhân vật Hà Hạnh Phúc của Triệu Lệ Dĩnh là một người phụ nữ bình thường như bao người khác và cô ấy có tinh thần dũng cảm, trách nhiệm với mọi việc. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi, cô thể hiện được bản lĩnh và sự kiên trì của nhân vật Hạnh Phúc.

Đây là tin vui đối với Triệu Lệ Dĩnh và cộng đồng người hâm mộ của nữ diễn viên bởi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có thể được coi là bước chuyển hình ban đầu của nữ diễn viên họ Triệu. Nếu bộ phim này thành công thì Triệu Lệ Dĩnh có thể sẽ có nhiều hơn nữa những cơ hội để phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện đang là dự án được Triệu Lệ Dĩnh đặt nhiều kỳ vọng và tâm sức. 

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình trong phim 'Hạnh Phúc Vạn Gia', liệu có thành công mỹ mãn? - Ảnh 2
 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim kể về quá trình mưu sinh của Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) và chồng Quan Đào (La Tấn). Hạnh Phúc là cô gái chăm chỉ, dũng cảm, không khuất phục trước hoàn cảnh. Cô trải qua nhiều trải nghiệm về tình yêu, hôn nhân và những điều đó giúp cô trưởng thành hơn.

 

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bị tố sao chép tạo hình Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen bàn luận xôn xao 'hèn chi thấy quen quen'

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Trên Weibo xuất hiện bài đăng của blogger cho rằng tạo hình Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành nhìn khá giống với Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ. Theo đó, người này nhận thấy cả hai mỹ nhân cùng mặc áo trấn thủ dài màu trắng - xanh và để tóc râu tôm.

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Từ khóa:   sao Châu Á sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Triệu Lệ Dĩnh Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

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