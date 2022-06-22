Dữ Phượng Hành: Rộ tin Lâm Canh Tân mua bài tự khen ngợi bản thân để xứng với Triệu Lệ Dĩnh?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng của một blogger tiết lộ tình trạng của Lâm Canh Tân trước khi Dữ Phượng Hành bấm máy. Người này cho biết, Lâm Canh Tân đã "mua bài" tự khen ngợi tình trạng của bản thân. Mục đích của việc làm trên được cho là nhằm đáp lại những lời chê bai rằng anh không xứng với Triệu Lệ Dĩnh . Dù thực tế, tình trạng của Lâm Canh Tân lúc đó khá tệ - nam diễn viên tăng cân, sắc mặt cũng không được tốt.

Những hình ảnh nam diễn viên có thân hình mũm mĩm bất thường, bụng lộ ngấn mỡ đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Điều này khiến hình ảnh và tiếng tăm của Lâm Canh Tân ảnh hưởng không nhỏ.

Cụ thể, vụ việc này bắt nguồn trước khi Dữ Phượng Hành công bố dàn cast chính thức. Lúc đó, Lâm Canh Tân vướng vào nhiều lùm xùm cho rằng tình trạng của anh hiện tại không được tốt.

Trước tình huống cấp bách, đoàn đội nam diễn viên đành phải "mua bài" tự tâng bốc bản thân để làm dịu dư luận. Dù bài đăng trên chưa được các diễn viên liên quan lên tiếng nhưng công chúng đã xôn xao bàn luận.

Nhiều người nghĩ việc "mua bài" để ca ngợi bản thân không phải là điều đáng trách. Trái lại, họ nghĩ đoàn đội Lâm Canh Tân đang sử dụng các phương pháp quảng bá một cách bình thường.

Lâm Canh Tân luyện tập giảm cân trước ngày khai máy Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, số khác nhận thấy hành động của đoàn đội Lâm Canh Tân (nếu có) không phải là xấu, nhưng lại quá mất thời gian. Tình trạng tốt hay xấu, đến khi Lâm Canh Tân lộ diện công khai sẽ rõ nên không cần phải "mua bài" làm gì.

Được biết, cả Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều xuất hiện tại lễ khai máy Dữ Phượng Hành với trạng thái rất tốt. Trong khi Lâm Canh Tân sở hữu thân hình thon gọn, vóc dáng cân đối thì Lệ Dĩnh cũng khoe khéo vòng eo con kiến vạn người mê.

Hiện có thông tin ê-kíp Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân cùng đoàn phim Dữ Phượng Hành đang siết chặt các biên pháp an ninh.

Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều xuất hiện tại lễ khai máy Dữ Phượng Hành với trạng thái rất tốt - Ảnh: Internet

Lần ghi hình này, đoàn làm phim muốn hạn chế tối đa hình ảnh, thông tin về Dữ Phượng Hành bị leak ra ngoài. Trước đó, việc Lệ Dĩnh bị paparazzi trốn trong cánh tủ chụp lén đã khiến công chúng vô cùng giận dữ.