Bị chụp lén nhiều đến bực mình, Triệu Lệ Dĩnh phải dùng cách này để bảo vệ bản thân và Dữ Phượng Hành

Sao quốc tế 21/06/2022 17:39

Có thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh cùng đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đang dùng mọi biện pháp để siết chặt an ninh trường quay trong bối cảnh loạt hình ảnh hậu trường bị tung lên Internet.

Kể từ sau khi Triệu Lệ Dĩnh xác nhận tham gia Dữ Phượng Hành, tin tức về cô và dự án cổ trang này được quan tâm đặc biệt. Trong đó, tin tức về việc nữ diễn viên đã dùng "biện pháp mạnh" để bảo vệ bộ phim đang nhận về sự chú ý hơn cả.

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Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành

Theo đó, một blogger khá có tiếng trên diễn đàn Weibo đã đăng tải bài viết với nội dung Triệu Lệ Dĩnh đã phải thuê thêm vệ sĩ để đối phó với sự quấy nhiễu từ 3 tay săn ảnh. Những người này luôn theo sát nữ diễn viên họ Triệu bất kể ngày đêm để chụp lại từng khoảnh khắc mà cô lộ diện trên phim trường.

Triệu Lệ Dĩnh đã cử thêm 2 vệ sĩ kết hợp cùng đội ngũ an ninh của Dữ Phượng Hành để hạn chế tối đa việc các cảnh quay bị leak ra ngoài. Tuy bài viết này chưa có kiểm chứng nhưng đủ để làm netizen bàn luận rôm rả.

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Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vào ngày khai máy Dữ Phượng Hành

Đa phần cư dân màn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã có một quyết định đúng đắn và cần thiết để bảo vệ sự riêng tư của bản thân cũng như nội dung của Dữ Phượng Hành.

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Triệu Lệ Dĩnh đã bị một tay săn ảnh trốn trong tủ chụp lén cảnh cô tập luyện cho Dữ Phượng Hành

Được biết, trước đó, cũng tại phim trường Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh đã bị một tay săn ảnh trốn trong tủ chụp lén cảnh cô tập luyện. Một lần khác, nữ diễn viên đã bị một phen hết hồn khi phát hiện nhiều paparazzi đã trèo lên cây và chụp ảnh mình vào ngày Dữ Phượng Hành khai máy.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dữ Phượng Hành Lâm Canh Tân sao Hoa ngữ sao châu Á

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