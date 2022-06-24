Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn đóng chính cuối cùng đã chốt lịch lên sóng vào ngày 29/6 và tung trailer phim. Phần trailer khá gây cấn, đặc biệt là màn hóa chị gái nông thôn cực “giang hồ” của Triệu Lệ Dĩnh.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn đóng chính cuối cùng đã chốt lịch lên sóng vào ngày 29/6. Ngay sau khi công bố lịch chiếu thì đoàn làm phim đã chia sẻ loạt poster cùng đoạn trailer mới cứng, “thả thính” khán giả. Phần trailer khá gây cấn, đặc biệt là màn hóa chị gái nông thôn cực “giang hồ” của Triệu Lệ Dĩnh.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn đóng chính cuối cùng đã chốt lịch lên sóng vào ngày 29/6 - Ảnh: Internet

Thường ngày chắc các fan đã quá quen thuộc với vẻ ngoài nhẹ nhàng, xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh. Ngay loạt ảnh hậu trường quay chụp quảng cáo gần đây cũng thấy được nhan sắc thanh lịch sang chảnh của nàng tiểu hoa. Thế mà qua trailer Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, nữ diễn viên như biến thành một người khác.

Với tấm lòng chính trực và luôn muốn đòi được công bằng cho cả bản thân, gia đình và mọi người, cô thôn nữ Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) gần như không ngán ai, thậm chí là lên tận đồn cảnh sát. Trailer dài vỏn vẹn một phút thôi, Triệu Lệ Dĩnh đã combat với khối người rồi, thậm chí là không tiếc ra tay để bảo vệ em gái mình.

Triệu Lệ Dĩnh hóa chị gái nông thôn cực “giang hồ” - Ảnh: Internet

Một phân cảnh làm người xem khá ấn tượng ở trailer, chính là lúc Hà Hạnh Phúc đang tổ chức đám cưới phải chạy tới PK cùng người đàn ông đang bắt nạt với em gái mình. Tuy gây chú ý với vẻ “giang hồ”, song Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trong bộ phim mới này. Chê gì cũng được, chỉ mỗi việc chê Lệ Dĩnh phèn là bị netizen phản đối. Đơn giản vì Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là một bộ phim đề tài nông thôn, Hà Hạnh Phúc là thôn nữ chữ không phải cô gái sống nơi thành thị, tạo hình phèn như thế là đúng nhân vật của phim.

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bị tố sao chép tạo hình Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen bàn luận xôn xao 'hèn chi thấy quen quen' Trên Weibo xuất hiện bài đăng của blogger cho rằng tạo hình Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành nhìn khá giống với Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ. Theo đó, người này nhận thấy cả hai mỹ nhân cùng mặc áo trấn thủ dài màu trắng - xanh và để tóc râu tôm.

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