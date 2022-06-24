Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia vừa tung trailer, chị đẹp Triệu Lệ Dĩnh bỗng hóa gái 'giang hồ' cực ngầu

Sao quốc tế 24/06/2022 10:00

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn đóng chính cuối cùng đã chốt lịch lên sóng vào ngày 29/6 và tung trailer phim. Phần trailer khá gây cấn, đặc biệt là màn hóa chị gái nông thôn cực “giang hồ” của Triệu Lệ Dĩnh.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn đóng chính cuối cùng đã chốt lịch lên sóng vào ngày 29/6. Ngay sau khi công bố lịch chiếu thì đoàn làm phim đã chia sẻ loạt poster cùng đoạn trailer mới cứng, “thả thính” khán giả. Phần trailer khá gây cấn, đặc biệt là màn hóa chị gái nông thôn cực “giang hồ” của Triệu Lệ Dĩnh.

Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia vừa tung trailer, chị đẹp Triệu Lệ Dĩnh bỗng hóa gái 'giang hồ' cực ngầu - Ảnh 1
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn đóng chính cuối cùng đã chốt lịch lên sóng vào ngày 29/6 - Ảnh: Internet

 

Thường ngày chắc các fan đã quá quen thuộc với vẻ ngoài nhẹ nhàng, xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh. Ngay loạt ảnh hậu trường quay chụp quảng cáo gần đây cũng thấy được nhan sắc thanh lịch sang chảnh của nàng tiểu hoa. Thế mà qua trailer Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, nữ diễn viên như biến thành một người khác.

Với tấm lòng chính trực và luôn muốn đòi được công bằng cho cả bản thân, gia đình và mọi người, cô thôn nữ Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) gần như không ngán ai, thậm chí là lên tận đồn cảnh sát. Trailer dài vỏn vẹn một phút thôi, Triệu Lệ Dĩnh đã combat với khối người rồi, thậm chí là không tiếc ra tay để bảo vệ em gái mình.

Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia vừa tung trailer, chị đẹp Triệu Lệ Dĩnh bỗng hóa gái 'giang hồ' cực ngầu - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh hóa chị gái nông thôn cực “giang hồ” - Ảnh: Internet

 

Một phân cảnh làm người xem khá ấn tượng ở trailer, chính là lúc Hà Hạnh Phúc đang tổ chức đám cưới phải chạy tới PK cùng người đàn ông đang bắt nạt với em gái mình. Tuy gây chú ý với vẻ “giang hồ”, song Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trong bộ phim mới này. Chê gì cũng được, chỉ mỗi việc chê Lệ Dĩnh phèn là bị netizen phản đối. Đơn giản vì Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là một bộ phim đề tài nông thôn, Hà Hạnh Phúc là thôn nữ chữ không phải cô gái sống nơi thành thị, tạo hình phèn như thế là đúng nhân vật của phim.

 

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bị tố sao chép tạo hình Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen bàn luận xôn xao 'hèn chi thấy quen quen'

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bị tố sao chép tạo hình Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen bàn luận xôn xao 'hèn chi thấy quen quen'

Trên Weibo xuất hiện bài đăng của blogger cho rằng tạo hình Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành nhìn khá giống với Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ. Theo đó, người này nhận thấy cả hai mỹ nhân cùng mặc áo trấn thủ dài màu trắng - xanh và để tóc râu tôm.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh La Tấn sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bị tố sao chép tạo hình Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen bàn luận xôn xao 'hèn chi thấy quen quen'

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bị tố sao chép tạo hình Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen bàn luận xôn xao 'hèn chi thấy quen quen'

Lý do khiến đạo diễn Trịnh Hiểu Long muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia?

Lý do khiến đạo diễn Trịnh Hiểu Long muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia?

Triệu Lệ Dĩnh bị mỉa mai là 'người thừa kế' của Củng Lợi trong dự án mới?

Triệu Lệ Dĩnh bị mỉa mai là 'người thừa kế' của Củng Lợi trong dự án mới?

Dữ Phượng Hành: Rộ tin Lâm Canh Tân mua bài tự khen ngợi bản thân để xứng với Triệu Lệ Dĩnh?

Dữ Phượng Hành: Rộ tin Lâm Canh Tân mua bài tự khen ngợi bản thân để xứng với Triệu Lệ Dĩnh?

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn

Bắt chộp những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, netizen lo sợ tạo hình này trùng lặp với tạo hình nữ chính Sở Kiều của cô trước đó

Bắt chộp những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, netizen lo sợ tạo hình này trùng lặp với tạo hình nữ chính Sở Kiều của cô trước đó

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 7 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 57 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI