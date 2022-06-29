Bận rộn quay 'Dữ Phượng Hành', Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ vết giác hơi ở vai khiến dân tình lo lắng

Gần đây, cư dân mạng đã chia sẻ ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ váy màu trắng đơn giản, trông cô vẫn có khí chất nữ thần tươi tắn.

Cách đây không lâu, một số cư dân mạng đã chụp được ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ váy màu trắng đơn giản, trông cô vẫn có khí chất nữ thần tươi tắn. Tuy nhiên, cư dân mạng tinh ý phát hiện ra rằng dấu vết giác hơi rõ ràng trên vai Triệu Lệ Dĩnh. Có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất chú trọng đến sức khỏe sau khi chia tay Phùng Thiệu Phong Trên thực tế, ngoài Triệu Lệ Dĩnh, có rất nhiều sao nữ cũng rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe, Lưu Diệc Phi thường xuyên bị chụp ảnh trên phim trường với chiếc gối trên cổ, Ngô Hân cũng trang bị nhiều loại máy mát xa, chăm sóc sức khỏe chân tay. Cũng có rất nhiều người nổi tiếng đột ngột qua đời vì công việc, dù kiếm được nhiều tiền nhưng thân thể mới là vốn liếng lớn nhất. Vì vậy, mọi người hãy chăm sóc cơ thể thật tốt và chú ý đến sức khỏe của mình.

Mặc dù những người nổi tiếng trong làng giải trí có thu nhập cao nhưng mỗi một ngôi sao đều có những khó khăn riêng. Đối với nữ diễn viên, hình thể liên quan nhiều hơn đến sự phát triển của sự nghiệp, vì vậy hầu hết các nữ diễn viên đều khắt khe hơn với bản thân về chế độ ăn uống. Ngoài ra, thời gian làm việc của họ không cố định nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng rất thất thường, cơ thể trong tình trạng không được khỏe mạnh như hầu hết những người bình thường khác.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tham gia đoàn phim "Dữ Phượng Hành" cùng Lâm Canh Tân. Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Bổn Vương Ở Đây. Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Thẩm Ly hay Bích Thương Vương, một tướng quân của ma giới. Vì không muốn kết hôn với Phất Dung Quân, tôn nhi thứ 33 của Đế quân, Thẩm Ly đã trốn xuống nhân gian. Trong công cuộc đào hôn, Thẩm Ly gặp nạn, trọng thương. Cô gặp Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân thủ vai) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới, và được cứu giúp. Mối "nghiệp - duyên" của cả hai cũng bắt đầu từ đây.

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