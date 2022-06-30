'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' của Triệu Lệ Dĩnh đã đạt thành tích ấn tượng ngay khi lên sóng

Mới đây, bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã được lên sóng 2 tập đầu tiên.

Mới đây, bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính đã được lên sóng. Đây là bộ phim đánh dấu bước chuyển hình của ữ diễn viên nên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm rất lớn. Sau khi lên sóng 2 tập đầu tiên, bộ phim này đã nhanh chóng thu về thành tích ấn tượng. Theo đó, ở thời điểm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lên sóng, dã bảng của phim tăng với tốc độ khá nhanh. Phim khởi đầu với mức rating ở đài Đông Phương là 0,18 dần dần tăng lên 0,53. Trong khi đó, ở đài Bắc Kinh là 0,22 lên 0,55. Đây là một thành tích khá ấn tượng với một bộ phim chỉ mới phát sóng 2 tập đầu tiên.

Bộ phim mở đầu với đám cưới của nữ chính Hà Hạnh Phúc. Mặc váy cưới trên phim, Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngoài ra, đài từ chuẩn, diễn xuất tốt cũng giúp nàng tiểu Hoa lấy được thiện cảm của khán giả. Đáng chú ý, phim đã nhận về nhiều lời khen, tái hiện chân thực cuộc sống. Trong đó đáng nói nhất là phân cảnh "náo hôn" trong đám cưới của Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh). Ngay lúc này Hà Hạnh Phúc đạp cửa xông vào lấy ghế phang thẳng lên đầu kẻ đang có hành vi đồi bại kia. Khi giải quyết muốn hắn ta phải xin lỗi thì bố mẹ bên nhà chồng còn nói người ta đến "náo hôn" là cho cô mặt mũi. Chính vì vậy, bộ phim được dự đoán sẽ còn gặt hái thành tích tốt hơn khi lên sóng các tập sau.

Hạnh Phúc đến vạn gia gồm 40 tập, thuộc thể loại đương đại, nông thôn, với sự tham gia diễn chính của Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Uy, đạo diễn Trịnh Hiểu Long, Diêu Viễn, biên kịch Triệu Đông Linh. Phim được chuyển thể từ tác phẩm tiểu thuyết Thu Cúc Truyền Kỳ, là câu chuyện kể về một cô gái có tên Hạnh Phúc (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), người đã lớn lên dưới nhiều thử thách về sự nghiệp và hôn nhân, tình yêu và tình cảm. Hà Hạnh Phúc được gả đến Vạn Gia Trang nhưng lại có cuộc sống hôn nhân không mấy êm ấm, thường bị mẹ chồng ức hiếp, không chịu được mà phải ly hôn. Hậu ly hôn cô bị người đời đàm tiếu, quyết từ bỏ cuộc sống nông thôn lên thành thị làm lại cuộc đời.

Bận rộn quay 'Dữ Phượng Hành', Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ vết giác hơi ở vai khiến dân tình lo lắng Gần đây, cư dân mạng đã chia sẻ ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ váy màu trắng đơn giản, trông cô vẫn có khí chất nữ thần tươi tắn.

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