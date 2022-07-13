Lưu Diệc Phi gây bất ngờ khi vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh, mọi thứ đều nổi bật nhưng diễn xuất liệu có hơn đối thủ?

Mới đây, tạp chí Vouge, một trong những tạp chí nổi tiếng bậc nhất giới giải trí , đã ra mắt 3 phiên bản bìa với những gương mặt đại diện 3 lứa diễn viên của màn ảnh Hoa ngữ: Sau 80 là Tôn Lệ, dàn tiểu hoa 85 là Lưu Diệc Phi và sau 90 là Châu Đông Vũ.

Sau 16 năm rời xa màn ảnh nhỏ, Lưu Diệc Phi đã chính thức trở lại với siêu phẩm cổ trang Mộng Hoa Lục. Vốn là nữ diễn viên nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà tên tuổi của mỹ nhân họ Lưu còn vươn xa ra tầm quốc tế.

Cộng đồng mạng cho rằng Lưu Diệc Phi mặc dù có tài nguyên tốt và mở rộng nhưng về diễn xuất thì cả dàn tiểu hoa 85 đều ngang ngửa nhau, không ai nổi trội hẳn.

Dù không lên tiếng về việc ai dẫn đầu nhưng cách bố trí như vậy cho thấy Vouge đang thầm ám chỉ Lưu Diệc Phi là mỹ nhân đứng đầu trong tất cả dàn tiểu hoa 85.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến mỉa mai, cho rằng Lưu Diệc Phi chưa đủ thành công để vượt mặt hai gương mặt nổi tiếng nhất nhì trong giới hiện nay là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Được biết, Lưu Diệc Phi hiện đang là gương mặt nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả sau thành công ngoài kì vọng của Mộng Hoa Lục. Nhưng rõ ràng chỉ chừng đó là chưa đủ để so sánh với Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh những người vốn được coi là các ''nữ hoàng rating''.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả về dàn tiểu hoa 85:

- Dẫn đầu thì phải có diễn xuất, mà Lưu Diệc Phi thì không hề có diễn xuất.

- Lứa 85 thì đúng là Lưu Diệc Phi đầu top về tài nguyên rồi nhưng diễn xuất thì lứa 85 vẫn thấy bình bình ngang nhau, chẳng thấy có ai xuất sắc cả.

- Lưu Diệc Phi thay bằng Triệu Lệ Dĩnh là đẹp, chẳng có bộ nào của cô Phi có nội dung hay diễn xuất tốt như bộ Minh Lan Truyện của cô Dĩnh. Cô Phi hậu đài to thôi.

- Lưu Diệc Phi hơn tất thảy các cô khác trong dàn 85 vì cô có phim Hollywood, lại mạnh phim điện ảnh. Mà khán giả Trung thì đánh giá cao điện ảnh hơn truyền hình là rõ.

Hiện chủ đề trên vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều khán giả cho rằng khi soi xét vào thực tế, Lưu Diệc Phi hoàn toàn xứng đáng có được vị trí dẫn đầu lứa tiểu hoa 85.