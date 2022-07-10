Sở hữu diện mạo y đúc trong phim nhưng chỉ có Lưu Diệc Phi và Bạch Lộc xinh đẹp lung linh, Triệu Lệ Dĩnh bị cho 'quê mùa'

Sao quốc tế 10/07/2022 20:00

Khác với Bạch Lộc hay Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê khá nhiều về tạo hình nhân vật dù cả 3 đều có tạo hình khá giống nhau.

Ngoài kịch bản hấp dẫn, diễn viên chất lượng thì tạo hình nhân vật cũng đóng vai trò quan trọng không kém cho sự thành công của một bộ phim. Vừa qua, dân tình đã phát hiện ra sự trùng hợp thú vị, đó là vài bộ phim gần đây đều sử dụng chung một stylist - Huang Wei, hầu hết đều nhận được đánh giá cao từ cư dân mạng.

Sở hữu diện mạo y đúc trong phim nhưng chỉ có Lưu Diệc Phi và Bạch Lộc xinh đẹp lung linh, Triệu Lệ Dĩnh bị cho 'quê mùa' - Ảnh 1
Cả mỹ nhân đều chọn cho mình stylist giống hệt nhau - Ảnh: Internet

Đầu tiên là tạo hình Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) trong Mộng Hoa Lục. Dù trang phục thiết kế cho nhân vật chỉ là những màu sắc cơ bản nhưng vẫn toát lên sự thanh lịch hiếm thấy và khi được ''Thần Tiên Tỷ Tỷ'' trưng diện bộ trang phục này như thể được nâng tầm lên một vẻ đẹp mới. 

Sở hữu diện mạo y đúc trong phim nhưng chỉ có Lưu Diệc Phi và Bạch Lộc xinh đẹp lung linh, Triệu Lệ Dĩnh bị cho 'quê mùa' - Ảnh 2
Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Bạch Lộc với tạo hình trong Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng đẹp một cách thần kì. Bên cạnh lời khen bởi khoản chịu chi của đoàn làm phim thì cần dành thêm vài sự tán thưởng cho stylist Huang Wei.

Sở hữu diện mạo y đúc trong phim nhưng chỉ có Lưu Diệc Phi và Bạch Lộc xinh đẹp lung linh, Triệu Lệ Dĩnh bị cho 'quê mùa' - Ảnh 3
Nữ diễn viên Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Rõ ràng so với thời Châu Sinh Như Cố, khí chất và sự xinh đẹp của Bạch Lộc dường như đã lên một tầm cao mới.

Trái ngược với các ngôi sao ở trên, Triệu Lệ Dĩnh lại là người kém may hơn chút trong thời gian hợp tác với stylist Huang Wei. Số lần Dĩnh Bão bị chê mặc xấu, "nhà quê" trong phim Sở Kiều Truyện quả thực đếm không xuể.

Sở hữu diện mạo y đúc trong phim nhưng chỉ có Lưu Diệc Phi và Bạch Lộc xinh đẹp lung linh, Triệu Lệ Dĩnh bị cho 'quê mùa' - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh bị cho ''quê mùa'' trong Sở Truyện Kiều - Ảnh: Internet

Chính vì vậy mà một số netizen cho rằng cô nàng hẳn đang gặp xui xẻo hoặc do stylist cố tình khiến lựa chọn những trang phục theo ý mình mà không màng đến có phù hợp với mỹ nhân họ Triệu hay không. 

Thêm nữa, vì đoàn làm phim không có nhiều kinh phí đầu tư trang phục, nên họ mong người xem thay vì chú ý vào tạo hình, quần áo nhân vật thì nên để tâm tới kịch bản nhiều hơn.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi Bạch Lộc sao châu á sao Hoa Ngữ

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