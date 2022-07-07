Lộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp được thăng chức phó chủ tịch hiệp hội điện ảnh, netizen chia làm 2 luồng ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 07/07/2022 15:12

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh được thăng chức phó chủ tịch hiệp hội điện ảnh đang gây nhiều sự chú ý lớn từ phía dư luận.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đang cực kỳ xôn xao khi xuất hiện thông tin Triệu Lệ Dĩnh đi làm lễ nhậm chức phó chủ tịch cho một hiệp hội điện ảnh cấp tỉnh. Như vậy, sau giám chế trong Dữ Phượng Hành, đây là vai trò lớn tiếp theo của ''nữ hoàng rating''.

Lộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp được thăng chức phó chủ tịch hiệp hội điện ảnh, netizen chia làm 2 luồng ý kiến trái chiều - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Đặc biệt, theo nguồn tin từ địa phương cho biết thêm, nữ diễn viên vừa di chuyển từ Hàng Châu đến tỉnh Hà Bắc để thực hiện một nghi thức quan trọng. Theo đó, cô sẽ nhậm chức phó chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình tỉnh Hà Bắc.

Trong những hình ảnh được người qua đường ghi lại, cô nàng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, nghiêm túc bên cạnh những nhân vật trông rất quyền lực. Nữ diễn viên được cài thẻ đại biểu trước ngực áo, tham gia một số nghi thức đặc biệt của buổi lễ.

Lộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp được thăng chức phó chủ tịch hiệp hội điện ảnh, netizen chia làm 2 luồng ý kiến trái chiều - Ảnh 2
Lệ Dĩnh tại buổi lễ được cho là nhận chức của cô - Ảnh: Internet

Dẫu cho thông tin nữ diễn viên họ Triệu nhận chức mới chưa được xác nhận là đúng sự thật nhưng netizen vẫn tỏ ra cực kỳ thích thú và đã chia ra làm 2 luồng ý kiến khác nhau. 

Trong đó, đa phần công chúng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân họ Triệu trong vai trò mới. Đồng thời, cũng tin rằng với kinh nghiệm của cô, chắc chắn Triệu Lệ Dĩnh sẽ hoàn thành tốt công việc được giao. 

Lộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp được thăng chức phó chủ tịch hiệp hội điện ảnh, netizen chia làm 2 luồng ý kiến trái chiều - Ảnh 3
Vóc dáng xinh đẹp của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Công chúng cũng cho rằng, nếu đảm nhiệm tốt vai trò này, Lệ Dĩnh sẽ sớm muộn được thăng tiến lên vị trí cao hơn, dần trở thành nhân vật quan trọng đối với nền phim ảnh và truyền hình Trung Quốc.

Bên cạnh đó, vẫn có một số người lo ngại Lệ Dĩnh sẽ bị quá tải nếu đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc. Vì thế cho nên sẽ dẫn tới việc những sản phẩm bị kém chất lượng qua đó ảnh hưởng đến tên tuổi của cô nàng. 

Thời gian này, Triệu Lệ Dĩnh đang tham gia quảng bá cho phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Phim nhận được phản hồi tích cực ngay từ khi lên sóng, phá mốc nhiệt độ 10000 của nền tảng chiếu.

Chia sẻ về vai diễn trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh gây xúc động với tất cả mọi người vì lý do này đây

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Những lời chia sẻ của Triệu Lệ Dĩnh về vai diễn trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang gây được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ.

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