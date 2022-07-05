Rating có dấu hiệu sụt giảm nhưng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh vẫn được ưu tiên vì lý do này

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được nhiều người yêu quý vì phản ánh đúng tính chân thực ở ngoài đời lên phim.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính hiện đang là bộ phim truyền hình thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Dù cho có sự khởi đầu tương đối ấn tượng nhưng lượng rating của phim dạo gần đây cũng đang cho thấy sự sụt giảm. Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Tuy nhiên, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia vẫn được giới truyền thông ưu ái vì "nhìn thẳng vào thực tế và phản ánh chân thực nhiều vấn đề còn tồn tại trong xã hội hiện đại".

Cụ thể, khi nhận xét về Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, một tờ báo viết: "Dựa trên lịch sử hình thành, thay đổi và phát triển của một người, một gia đình, một thôn làng, gắn kết con đường phát triển hưng thịnh của nông thôn trong thời đại mới". Bộ phim kể về câu chuyện của Hà Hạnh Phúc, một cô gái nông thôn trưởng thành sau nhiều thử thách về sự nghiệp, hôn nhân, tình yêu và gia đình. Bộ phim khắc họa chân thực cô gái Hà Hạnh Phúc luôn tự tin, không chịu thua, đồng thời diên giải sức mạnh truyền cảm hứng của phụ nữ trong thời đại mới.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được yêu mến vì đã "nhìn thẳng vào thực tế và phản ánh chân thực nhiều vấn đề còn tồn tại trong xã hội hiện đại" - Ảnh: Internet Ngoài ra, Hà Hạnh Phúc không dùng bàn tay vàng đại sát tứ phương mà dựa vào nghị lực ham học hỏi của bản thân và quyết tâm cầu tiến, cô đã đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của bản thân và những người xung quanh, cũng như sự phát triển về tinh thần và vật chất của vùng quê. Đấy chính là yếu tố khiến phim nhận được nhiều lời khen từ netizen khi đã phản ảnh thực tế và đưa nó lên phim một cách rõ nét nhất có thể. Một số bình luận của khán giả về bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh: - Một bộ phim quá nhiều đề tài nhức nhối của xã hội để bàn: vụ náo hôn, trưng dụng đất của dân, tráo điểm thi đh, quấy rối tình dục nơi công sở,... Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang làm rất tốt trong việc truyền tải thực trạng của xã hội ngày nay. - Đúng là hiện thực quá chân thực có thể không dễ chịu vì nó đánh thẳng vào những gì chúng ta nhìn thấy và tự trải qua tất thảy, nên sẽ có chút gì đó khó đối diện. Phim xây dựng các nhân vật đều có ưu và khuyết điểm như đúng bản chất con người chúng ta, không một ai là hoàn hảo cả. Quả thật rất ấn tượng.

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