Điểm mặt những cái tên nổi tiếng bằng thực lực của bản thân: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử xuất sắc nằm top đầu nhưng đều lép vế trước người này

Làng giải trí Hoa Ngữ được biết đến với rất nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng. Tuy nhiên, trong số đó có rất ít nữ diễn viên thực sự nổi tiếng bằng tài năng diễn xuất của bản thân mình và 3 cái tên sau đây là những người trong số ít đó.

"Mưu nữ lang" được nhận xét là có khuôn mặt rất hợp với những vai diễn điện ảnh. Khả năng diễn xuất của Châu Đông Vũ cũng được đánh giá cao, đặc biệt là cô nàng có thể cân được hầu hết mọi thể loại hình tượng nhân vật một cách xuất sắc. Chính vì vậy, cô là một trong những diễn viên nữ Trung Quốc nổi bật của làng giải trí Cbiz.

Châu Đông Vũ không còn là cái tên quá xa lạ với những ai yêu thích phim Hoa Ngữ. Cô có một xuất phát điểm khá thành công khi debut phim đầu tay đã là tác phẩm điện ảnh bom tấn. Nữ diễn viên từng gây bất ngờ khi đánh bại 6000 thí sinh để được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn vào vai nữ chính dù thời điểm đó nhan sắc của cô không phải thuộc hạng đại mỹ nhân hay diễn viên thuộc hạng A.

2. Triệu Lệ Dĩnh

Là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm thời điểm hiện tại, không quá bất ngờ khi Triệu Lệ Dĩnh được khán giả đánh giá cao về tài năng và năng lực của mình.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Theo đó, nữ diễn viên với danh xưng ''nữ hoàng rating'' được nhận xét là có diễn xuất khá tốt, linh hoạt nhiều vai diễn.Bằng chứng là những bộ phim cô nàng tham gia đều có được số lượng người xem khủng và đánh giá rất cao.

Triệu Lệ Dĩnh rất hợp với tạo hình cổ trang, điển hình như vai Tiểu Cốt trong bộ phim Hoa Thiên Cốt năm 2015. Thêm một điểm mạnh nữa của cô phải kể đến chính là đài từ tốt và có một chất giọng rất hay. Nhan sắc thời điểm mới bước vào nghệ dù không quá nổi bật nhưng chính mỹ nhân họ Triệu đã chứng minh cho tất cả thấy tài năng đôi khi còn quan trọng hơn cả việc sở hữu một dung mạo nổi bật.

3. Dương Tử

Xếp cuối cùng trong danh sách này không đâu khác chính là mỹ nhân mới nổi gần đây Dương Tử. Vốn là một trong những diễn viên được khán giả biết đến từ khi còn bé, thậm chí cô còn là sao nhí nổi nhất lúc bấy giờ. Với kỹ năng diễn xuất của mình, nàng tiểu hoa 9X được đánh giá là có tâm nghề nghiệp lớn, ham học hỏi, có thể hóa thân đa dạng các vai diễn.

Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Qua những bộ phim Dương Tử từng tham gia, những vai diễn cổ trang đã để lại rất nhiều ấn tượng cho khán giả. Thế nhưng, điểm hạn chế lớn nhất của cô nàng chính là thường vướng phải những tin đồn không đáng có làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cô.