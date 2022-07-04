Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'nữ hoàng rating', chỉ 1 câu nói đã khiến cộng đồng netizen xứ Trung phát sốt

Câu nói không có trong kịch bản của Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức lọt top tìm kiếm trên weibo khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng trước tầm ảnh hưởng của ''nữ hoàng rating''.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là phim Hoa ngữ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả hiện nay. Sự kết hợp ăn ý, bùng nổ chemistry của Triệu Lệ Dĩnh với Đường Tăng góp phần làm cho bộ phim trở nên hoàn hảo, kết hợp với đó là cốt truyện hấp dẫn và có phần khác biệt với những bộ phim cô nàng từng tham gia trước đây góp phần tạo nên sức hút khó cưỡng của dự án ở thời điểm hiện tại. Triệu Lệ Dĩnh đang có sự lột xác trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet Mới đây, ''nữ hoàng rating'' vừa tạo nên một cơn sốt khi có 1 câu thoại không nằm trong kịch bản nhưng vẫn làm nó trở nên cực kỳ hợp lý. Cụ thể, ở một cảnh quay trong tập 7 phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, nhân vật Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) đã có màn khẩu chiến với bí thư Vạn (Tào Chinh).

Phân đoạn không hề có trong kịch bản - Ảnh: Internet Theo đó, trong lúc lời qua tiếng lại, Tào Chinh bỗng bật lên câu nói: "Cô bảo mở họp là mở họp à, cô họ gì chứ?". Ngay sau đó, Lệ Dĩnh không hề bất ngờ mà đáp lại: "Tôi họ Hà". Sự bình tĩnh của Lệ Dĩnh khiến Tào Chinh đứng hình bởi đây là những câu nói không có trong kịch bản. Tuy nhiên, do cảm xúc của 2 nhân vật lẫn câu thoại có phần hợp tình hợp lý trong phân đoạn này nên nhà sản xuất đã quyết định giữ lại và cho luôn vào bộ phim. Đoạn hội thoại không có trong kịch bản trên nhanh chóng leo lên top 1 Weibo bảng giải trí và nhận được nhiều sự bàn luận của khán giả. Theo đó, khán giả dành lời khen cho sự sáng tạo cũng như ứng biến linh hoạt của hai diễn viên. Bên cạnh đó, họ cũng ca ngợi nội dung gần gũi, chân thật của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Một số bình luận của khán giả: - Hạnh Phúc kiểu: "Anh dám hỏi, tôi dám trả lời". - Còn có đoạn chị ấy quát chồng nhìn quyền lực cực kỳ. - Trả lời rất là tỉnh và chân thật nha. - Em cũng họ Hà nè! Phim truyền hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thuộc thể loại chính kịch, khai thác cuộc sống đầy gian truân của nữ chính Hà Hạnh Phúc. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang có sự khởi đầu tương đối ấn tượng - Ảnh: Internet Sự kiên cường, chính trực của Hạnh Phúc chính là tấm gương sáng để các phụ nữ trong thôn noi theo và cố gắng. Phim đang phát sóng trên Youku và gặt hái được nhiều thành thích đáng nể kể từ khi ra mắt. Bên cạnh việc quảng bá cho Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang ghi hình cho Dữ Phượng Hành cùng Lâm Canh Tân.

Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố Netizen tỏ ra phì cười khi Triệu Lệ Dĩnh hễ cứ mặc váy cưới là y như rằng sẽ xảy ra chuyện chẳng may mắn tí nào.

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