Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'nữ hoàng rating', chỉ 1 câu nói đã khiến cộng đồng netizen xứ Trung phát sốt

Sao quốc tế 04/07/2022 09:32

Câu nói không có trong kịch bản của Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức lọt top tìm kiếm trên weibo khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng trước tầm ảnh hưởng của ''nữ hoàng rating''.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là phim Hoa ngữ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả hiện nay. Sự kết hợp ăn ý, bùng nổ chemistry của Triệu Lệ Dĩnh với Đường Tăng góp phần làm cho bộ phim trở nên hoàn hảo, kết hợp với đó là cốt truyện hấp dẫn và có phần khác biệt với những bộ phim cô nàng từng tham gia trước đây góp phần tạo nên sức hút khó cưỡng của dự án ở thời điểm hiện tại. 

Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'nữ hoàng rating', chỉ 1 câu nói đã khiến cộng đồng netizen xứ Trung phát sốt - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh đang có sự lột xác trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet

Mới đây, ''nữ hoàng rating'' vừa tạo nên một cơn sốt khi có 1 câu thoại không nằm trong kịch bản nhưng vẫn làm nó trở nên cực kỳ hợp lý. Cụ thể, ở một cảnh quay trong tập 7 phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, nhân vật Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) đã có màn khẩu chiến với bí thư Vạn (Tào Chinh). 

Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'nữ hoàng rating', chỉ 1 câu nói đã khiến cộng đồng netizen xứ Trung phát sốt - Ảnh 2
Phân đoạn không hề có trong kịch bản - Ảnh: Internet

Theo đó, trong lúc lời qua tiếng lại, Tào Chinh bỗng bật lên câu nói: "Cô bảo mở họp là mở họp à, cô họ gì chứ?". Ngay sau đó, Lệ Dĩnh không hề bất ngờ mà đáp lại: "Tôi họ Hà". Sự bình tĩnh của Lệ Dĩnh khiến Tào Chinh đứng hình bởi đây là những câu nói không có trong kịch bản.

Tuy nhiên, do cảm xúc của 2 nhân vật lẫn câu thoại có phần hợp tình hợp lý trong phân đoạn này nên nhà sản xuất đã quyết định giữ lại và cho luôn vào bộ phim. Đoạn hội thoại không có trong kịch bản trên nhanh chóng leo lên top 1 Weibo bảng giải trí và nhận được nhiều sự bàn luận của khán giả. Theo đó, khán giả dành lời khen cho sự sáng tạo cũng như ứng biến linh hoạt của hai diễn viên. Bên cạnh đó, họ cũng ca ngợi nội dung gần gũi, chân thật của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Một số bình luận của khán giả:

- Hạnh Phúc kiểu: "Anh dám hỏi, tôi dám trả lời".

- Còn có đoạn chị ấy quát chồng nhìn quyền lực cực kỳ.

- Trả lời rất là tỉnh và chân thật nha.

- Em cũng họ Hà nè!

Phim truyền hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thuộc thể loại chính kịch, khai thác cuộc sống đầy gian truân của nữ chính Hà Hạnh Phúc. 

Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'nữ hoàng rating', chỉ 1 câu nói đã khiến cộng đồng netizen xứ Trung phát sốt - Ảnh 3
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang có sự khởi đầu tương đối ấn tượng - Ảnh: Internet

Sự kiên cường, chính trực của Hạnh Phúc chính là tấm gương sáng để các phụ nữ trong thôn noi theo và cố gắng. Phim đang phát sóng trên Youku và gặt hái được nhiều thành thích đáng nể kể từ khi ra mắt. 

Bên cạnh việc quảng bá cho Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang ghi hình cho Dữ Phượng Hành cùng Lâm Canh Tân.

Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố

Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố

Netizen tỏ ra phì cười khi Triệu Lệ Dĩnh hễ cứ mặc váy cưới là y như rằng sẽ xảy ra chuyện chẳng may mắn tí nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Hạnh Phúc Đến Vạn Gia sao châu á sao Hoa Ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố

Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố

Cùng sử dụng phong cách 'cưa sừng làm nghé' nhưng Dương Tử hoàn toàn lép vế so với Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu Hoa Cbiz này đây

Cùng sử dụng phong cách 'cưa sừng làm nghé' nhưng Dương Tử hoàn toàn lép vế so với Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu Hoa Cbiz này đây

Tạo hình hắc hóa đầy ma mị của Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình phát sốt vì quá đỗi xinh đẹp

Tạo hình hắc hóa đầy ma mị của Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình phát sốt vì quá đỗi xinh đẹp

Vừa ra mắt 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' của Triệu Lệ Dĩnh đã dính phải drama đầu tiên, biên kịch liền có động thái lạ

Vừa ra mắt 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' của Triệu Lệ Dĩnh đã dính phải drama đầu tiên, biên kịch liền có động thái lạ

Netizen bất ngờ với thông tin, trước Triệu Lệ Dĩnh còn có một người khác từng đóng chung nhân vật trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Netizen bất ngờ với thông tin, trước Triệu Lệ Dĩnh còn có một người khác từng đóng chung nhân vật trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Sướng như fan Cbiz, tháng 7 vừa tới đã sắp sửa được chứng kiến màn tam đấu giữa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử và Triệu Lộ Tư trên màn ảnh

Sướng như fan Cbiz, tháng 7 vừa tới đã sắp sửa được chứng kiến màn tam đấu giữa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử và Triệu Lộ Tư trên màn ảnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 22 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI