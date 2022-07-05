Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có được khởi đầu ấn tượng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống hạng

Nhan sắc có phần đi xuống của Triệu Lệ Dĩnh do phải làm việc thường xuyên đang khiến fan cực kỳ lo lắng.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là bộ phim nhận được đánh giá tích cực từ khán giả và truyền thông. Thuộc thể loại tâm lý tình cảm, phim bị đánh giá là khó tiếp cận với khán giả ngay từ khi mới công bố những thông tin đầu tiên. Tuy nhiên, trong những tập đầu tiên được trình chiếu dự án đã thu về điều tích cực. Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra mệt mỏi trong phim - Ảnh: Internet Với màn thể hiện xuất sắc trong những tập đầu của phim, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh đã được khán giả khen ngợi hết lời. Dẫu vậy, với netizen không bao giờ có gì là quá hoàn hảo khi nhân vật do ''nữ hoàng rating'' thủ vai vẫn nhận về những bình luận chỉ trích từ một số bộ phận netizen.

Cụ thể, khán giả cho rằng trạng thái của Triệu Lệ Dĩnh trong phim quá kém, trông uể oải, mệt mỏi khiến cô nàng già dặn và có phần xấu, có một số phân cảnh mắt không có sức sống và vô hồn. Một số netizen bênh vực cô nàng đã khắc họa thành công hình ảnh một cô gái nông thôn - Ảnh: Internet Được biết, trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh xinh đẹp trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1987 hóa thân thành cô gái vùng quê nghèo giản dị tên Hà Hạnh Phúc. Vì vậy, việc cô nàng không tỏ ra quá xinh đẹp giống như bao bộ phim trước đây từng tham gia là điều dễ hiểu.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang có sự khởi đầu tương đối tốt - Ảnh: Internet Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim kể về quá trình mưu sinh của Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai). Hạnh Phúc là cô gái chăm chỉ, dũng cảm, không khuất phục trước hoàn cảnh. Cô trải qua nhiều trải nghiệm về tình yêu, hôn nhân và những điều đó giúp cô trưởng thành hơn. Đây là nhân vật đòi hỏi khả năng diễn xuất có chiều sâu, chính vì vậy, nhìn chung, trọng trách của Triệu Lệ Dĩnh cũng lớn hơn và cô nàng đã không làm mọi người thất vọng với khả năng khai thác tâm lý và biểu lộ trạng thái nhân vật tốt. Một số bình luận của khán giả về tạo hình và diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia: - Phim này Hà Hạnh Phúc là gái nông thôn, từ nhỏ phải chịu khổ để nuôi em gái ăn học phụ gia đình, đợi đến em tốt nghiệp đại học mới đám cưới thì già dặn là chuyện quá bình thường - Về diễn xuất thì cô Dĩnh hay và rất cảm xúc, hầu hết đều khen bảo diễn tự nhiên hợp vai nông thôn ghê. Còn muốn sang chảnh thì nhớ đón xem Dã Man sinh trưởng nhé. Bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính hiện đang lên sóng trên đài Đông Phương, Bắc Kinh và nền tảng Youku.

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