Chia sẻ về vai diễn trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh gây xúc động với tất cả mọi người vì lý do này đây

Sao quốc tế 07/07/2022 11:40

Những lời chia sẻ của Triệu Lệ Dĩnh về vai diễn trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang gây được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đang nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả nhờ kịch bản gần gũi, chân thật, cùng khả năng diễn xuất nhập tâm mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. 

Chia sẻ về vai diễn trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh gây xúc động với tất cả mọi người vì lý do này đây - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn nói về vai diễn Hà Hạnh Phúc, Triệu Lệ Dĩnh đã có màn chia sẻ đầy xúc động. Cụ thể, trong phim Hà Hạnh Phúc xuất hiện trước mắt khán giả với hình ảnh vô cùng sinh động, hệt như ngoài đời. Vì em gái bị làm nhục mà Hạnh Phúc sẵn sàng cầm ghế đánh lại người đàn ông cặn bã. 

Chia sẻ về vai diễn trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh gây xúc động với tất cả mọi người vì lý do này đây - Ảnh 2
Cô nàng đang nhận được nhiều lời khen cho vai diễn mới của mình - Ảnh: Internet

Chỉ xem sơ qua cũng có thể thấy rõ, Hà Hạnh Phúc bên ngoài trông rất yếu đuối, thực ra bên trong lại vô cùng cứng rắn. Nhưng vì hoàn cảnh nên cô không có sự lựa chọn nào khác, nếu không mạnh mẽ thì người bị bắt nạt sẽ là chính bản thân cô. 

Chia sẻ về vai diễn trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh gây xúc động với tất cả mọi người vì lý do này đây - Ảnh 3
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hứa hẹn sẽ mang tới những nét chấm phá mới trong sự nghiệp đã đầy ắp những vinh quang của cô - Ảnh: Internet

Vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh luôn có cảm giác gần gũi với nhân vật này bởi cô cũng có xuất thân khá tương đồng với nhân vật trong phim. Cụ thể, nữ diễn viên cũng xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó giống vai diễn họ Hà. Thế nên, khi hóa thân vào nhân vật, nhiều người cho rằng ''nữ hoàng rating'' đang ''diễn như không diễn'' khi cô đã quá hiểu rõ vai diễn của mình. 

Cùng chính sự đồng cảm đó, Triệu Lệ Dĩnh còn tự nghĩ ra lời thoại, không có sẵn trong kịch bản và lập tức gây bão dư luận vì quá đời và gần gũi. 

Bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện đã chính thức lên sóng từ ngày 29/6 vừa qua và đạt thành tích rất tốt trên nhiều bảng xếp hạng. 

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