Bất ngờ trước nhân cách con người thật của Triệu Lệ Dĩnh thông qua lời kể của biên kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Sao quốc tế 09/07/2022 18:46

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được biên kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia tiết lệ về con người thật.

Triệu Lệ Dĩnh đã tái xuất màn ảnh nhỏ thông qua tác phẩm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Đây là bộ phim lấy bối cảnh nông thôn đương đại, do Trịnh Hiểu Long đạo diễn và Triệu Đông Linh viết kịch bản.

Bất ngờ trước nhân cách con người thật của Triệu Lệ Dĩnh thông qua lời kể của biên kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 1
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang có màn khởi đầu tương đối ấn tượng - Ảnh: Internet

Không biết có phải vì quá lâu rồi mới tái xuất trên màn ảnh hay không mà khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mới vừa ra mắt, đã đạt được thành công ngoài mong đợi với số lượng người xem xô đổ nhiều kỷ lục. Tuy nhiên, xét một cách công bằng nhất sự thành công của bộ phim phải kể đến công sức của cả đoàn.

Mới đây khi được hỏi đến mỹ nhân họ Triệu, biên kịch của bộ phim đã dành nhiều lời khen ngợi. Bà chia sẻ, bản thân chưa từng nghĩ Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng chính bộ phim này. Trước khi chuyển hình, vợ cũ Phùng Thiệu Phong vẫn là minh tinh lưu lượng. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có xuất thân từ nông thôn. Do đó, biên kịch cho rằng cô sẽ né tránh thân phận và chỉ muốn nhận vai diễn thời thượng.

Bất ngờ trước nhân cách con người thật của Triệu Lệ Dĩnh thông qua lời kể của biên kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao khi đã có màn lột xác ấn tượng trong phim - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Triệu Đông Linh rất ngạc nhiên khi Triệu Lệ Dĩnh sẵn sàng hóa thân vào nhân vật và đó là điều khiến nữ biên kịch tỏ ra kính trọng nữ diễn viên hơn. 

 

Ngoài ra, Triệu Đông Linh cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh đã có bước đi đúng đắn khi đóng phim chủ nghĩa hiện thực. Nữ biên kịch đánh giá cao việc cô sẵn sàng chuyển hình để trở thành diễn viên thực lực.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang được phát sóng trên các đài Đông Phương, Bắc Kinh và nền tảng chiếu phim Youku.

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