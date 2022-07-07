Hạnh Phúc Đến Vạn Gia xô đổ kỷ lục của Mộng Hoa Lục: Triệu Lệ Dĩnh chứng minh danh xưng 'nữ hoàng điện ảnh' không phải để nói cho vui

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh vừa ra mắt đã nhanh chóng ''hạ bệ'' Mộng Hoa Lục ra khỏi top 1 trên BXH.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đang gây bão trong thời gian vừa qua khi liên tiếp xô đổ hàng loạt kỷ lục về số lượng người xem, đáng chú ý nhất chính là thành tích hạ bệ quán quân 27 ngày của Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính, để đứng top 1 trên BXH những bộ phim hot trong năm 2022. Được biết, một số người ngay từ đầu vốn không có thiện cảm vì chiêu trò marketing "lố bịch" của Mộng Hoa Lục thì tỏ ra khá vui vẻ, thậm chí còn khịa rằng "Thiên tiên" (Lưu Diệc Phi) cũng đã tới lúc hạ phàm.

BXH những bộ phim có độ hot cao nhất năm 2022 - Ảnh: Internet Hay như phim của Triệu Lệ Dĩnh là dựa vào thực lực để nổi chứ không phải "cọ nhiệt" hết cả dàn tiểu hoa như Mộng Hoa Lục. Trong khi đó vài người vẫn lên tiếng bênh vực nữ diễn viên họ Lưu, cảm thấy Mộng Hoa Lục chiếu xong rồi và việc đem 1 phim đã kết thúc với phim hiện vừa mới ra mắt ra so sánh với nhau là chuyện quá đỗi vô lý.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Mộng Hoa Lục được netizen đem ra so sánh với nhau - Ảnh: Internet Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh cùng thuộc hàng tiểu hoa đán 85 đình đám của Trung Quốc. Cả hai đều có những tác phẩm tiêu biểu trong nhiều năm qua. Theo một số nhận xét khách quan tới từ một vài netizen, ''Thần Tiên Tỷ Tỷ'' dù cho có được thành công sớm hơn nhưng theo dần thời gian rõ ràng cô nàng không có gì nổi bật để có thể xếp ngang hàng với Triệu Lệ Dĩnh ngoại trừ nhan sắc. Netizen đánh giá Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhỉnh hơn Lưu Diệc Phi 1 bậc - Ảnh: Internet Về phía Triệu Lệ Dĩnh, diễn xuất của cô trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hầu như đều nhận được nhiều lời tán thưởng từ netizen cho tới người trong nghề, phần đài từ cũng đặc biệt dễ nghe, dù có một vài phân cảnh phải lớn tiếng, nói nhanh vẫn tròn vành rõ chữ. Hiện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mới chỉ bắt đầu chiếu, còn rất nhiều chi tiết hấp dẫn về các nhân vật trong phim đang chờ khán giả ở phía trước.

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