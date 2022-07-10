Triệu Lệ Dĩnh và câu chuyện tình cảm trái ngược hoàn toàn với sự nghiệp thành công viên mãn

Sao quốc tế 10/07/2022 23:52

Để có được thành công như hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã phải trải qua không ít gian lao, trắc trở.

Triệu Lệ Dĩnh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp khi trở thành Phó chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình tỉnh Hà Bắc, đồng thời cô nàng cũng đang là một trong những nữ diễn viên có vị thế cao chót vót tại Cbiz mà khó ai có thể vươn ngang tầm ở thời điểm hiện tại. 

Triệu Lệ Dĩnh và câu chuyện tình cảm trái ngược hoàn toàn với sự nghiệp thành công viên mãn - Ảnh 1
Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Sự nghiệp vinh quang đều có đủ nhưng ít ai biết được rằng câu chuyện tình cảm của ''nữ hoàng rating'' lại trái ngược hoàn toàn. 

Trần Hiểu được xem là người tình đầu tiên của nàng tiểu hoa khi mới chập chững bước chân vào Cbiz. Cả hai nên duyên qua bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Thậm chí cặp đôi còn bị phóng viên chụp được ảnh nắm tay trong hậu trường và có những hành động ngọt ngào ở nơi công cộng. 

Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng thừa nhận mối quan hệ này và nó cũng đã kết thúc chóng vánh khi Trần Hiểu đã yên bề gia thất bên bà xã Trần Nghiên Hy. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì kết duyên với Phùng Thiệu Phong

Rút kinh nghiệm từ mối tình trước, khi yêu Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn giữ bí mật. Chỉ khi cả hai công khai ảnh chụp giấy đăng kí kết hôn, người hâm mộ mới ngỡ ngàng nhận ra cặp đôi đã bên nhau từ lâu. 

Triệu Lệ Dĩnh và câu chuyện tình cảm trái ngược hoàn toàn với sự nghiệp thành công viên mãn - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Thế nhưng, cuộc hôn nhân êm đềm cũng không kéo dài. Một năm sau khi sinh con, nữ diễn viên và chồng đã quyết định ly hôn trong âm thầm. Đã có rất nhiều tin đồn được thêu dệt nhưng cho đến nay nguyên nhân chính vẫn chưa hề có lời giải đáp. 

Hiện tại, không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, ngày càng lên hương mà Triệu Lệ Dĩnh còn gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp diễn xuất. 

Quả thực phụ nữ vẫn xinh đẹp và thành công nhất khi không thuộc về ai. Người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên thậm chí có thể trở thành nữ thần quyền lực nhất nhì Cbiz vào tương lai không xa. 

 

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