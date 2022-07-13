Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh bị kẻ xấu hãm hại, suýt làm fan quay lưng với nữ diễn viên chỉ vì một số phát ngôn này

Sao quốc tế 13/07/2022 15:50

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh bị kẻ xấu hãm hại đang là chủ đề được rất nhiều người hâm một Trung Quốc quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Hôm qua, cư dân mạng truyền tai nhau phát ngôn về quan điểm hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh. Ngay sau đó, cụm từ "Triệu Lệ Dĩnh nói 30 tuổi nhất định phải kết hôn" đã lọt hot search Weibo và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Thậm chí, một số fan hâm mộ còn lên tiếng khẳng định sẽ ''quay lưng'' với cô nàng vì phát ngôn có phần quá đỡ vô lý của ''nữ hoàng rating''. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng một hồi nhiều người đã chỉ ra rằng cô nàng đang là người bị hại trong tình huống này. 

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh bị kẻ xấu hãm hại, suýt làm fan quay lưng với nữ diễn viên chỉ vì một số phát ngôn này - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Bởi lẽ thực tế Triệu Lệ Dĩnh không hề phát ngôn như thế, mà nguyên văn lời chia sẻ của cô vô cùng ý nghĩa. Theo đó, quan điểm của cô đã bị người khác cố tình bóp méo, sửa đổi khá nhiều khiến mỹ nhân họ Triệu phải bị chỉ trích và khán giả quay lưng một cách vô căn cứ. 

Cụ thể, Lệ Dĩnh nhận được câu hỏi của MC như sau: "Có quan điểm 30 tuổi nhất định phải kết hôn, bạn có suy nghĩ như thế nào". Lệ Dĩnh đã trả lời rằng: "Đây là tâm lý bình thường, có thể lúc đầu bạn đặt mục tiêu cho mình như thế nhưng thật ra không có gì là tuyệt đối. Chắc chắn sẽ có những sự thay đổi... Tôi đối với vấn đề này, không nhất định phải chính xác như vậy, đi đến đâu thì tính đến đó".

Theo lời Lệ Dĩnh, có thể việc kết hôn lúc 30 tuổi là mục tiêu được đặt ra từ trước nhưng cũng có thể thay đổi tùy vào diễn tiến cuộc sống của mỗi người. Có thể thấy, nữ diễn viên nổi tiếng chưa từng khẳng định rằng mọi người nhất định phải cưới chồng ở tuổi 30 mà điều đó tùy thuộc vào sở thích cũng như hoàn cảnh của mỗi người. 

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh bị kẻ xấu hãm hại, suýt làm fan quay lưng với nữ diễn viên chỉ vì một số phát ngôn này - Ảnh 2
Cô nàng thường bị nhiều đơn vị chơi xấu nhằm để câu view - Ảnh: Internet

Sau khi nguyên văn câu trả lời của Lệ Dĩnh được chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng đã bàn luận xôn xao. Nhiều khán giả cho rằng đây là chiêu trò câu view bẩn của một số đơn vị. Thực tế, họ biết Lệ Dĩnh là người suy nghĩ thấu đáo, ít khi nào phát ngôn thiếu suy nghĩ như thế.

Hiện Lệ Dĩnh vẫn quyết định im lặng trước những lùm xùm trên. Cô vẫn tham gia quảng bá cho Hạnh Phúc Đến Vạn Gia song song với việc quay Dữ Phượng Hành (đóng cùng Lâm Canh Tân).

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