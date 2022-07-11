Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc nhưng liệu chừng đó có đủ để phim trở thành 'phim bạo' năm 2022?

Sao quốc tế 11/07/2022 11:04

Sau khoảng thời gian ra mắt đến quý vị khán giả, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là một trong những bộ phim có sức hút lớn nhất ở  Cbiz trong thời điểm hiện tại và điều này được thể hiện rất rõ qua những lời phản hồi tích cực từ phía netizen. 

Mới đây, phim mở điểm Douban với con số an toàn và ổn áp là 7.3/10 điểm. Trong số 34.000 lượt đánh giá, tỉ lệ 4 và 5 sao hoàn toàn áp đảo cho thấy thiện cảm không hề nhỏ của khán giả dành cho phim. 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc nhưng liệu chừng đó có đủ để phim trở thành 'phim bạo' năm 2022? - Ảnh 1
Điểm số của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia vẫn khiến netizen chưa cảm thấy hài lòng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia còn trở thành bộ phim thứ 3 sau Ngự Giao Ký và Cánh Cửa Trùng Sinh phá mức 10.000 nhiệt độ trên nền tảng phát sóng Youku, đồng thời đang có thành tích vô tiền khoáng hậu khi đứng top 1 trên BXH các phim được xem nhiều nhất tháng này 10 ngày liên tiếp. 

Bên cạnh đó, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho kịch bản phim lẫn diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Màu phim và góc quay tuy không được chăm chút tỉ mỉ như những bộ phim thương mại nhưng mộc mạc, giản dị và tự nhiên. 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc nhưng liệu chừng đó có đủ để phim trở thành 'phim bạo' năm 2022? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh đang có màn thể hiện tương đối ấn tượng trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet

Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét là có sự tiến bộ rõ rệt, đài từ tốt, cảm xúc chân thực. Thậm chí có người còn cho rằng vai diễn này sinh ra là để dành cho nữ diễn viên bởi sự tương đồng trong hoàn cảnh sống và nhân cách nói không với số phận để vươn mình có được thành công. 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang tiếp tục được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn ở phía trước. Bộ phim được dự đoán sẽ còn “bạo” hơn nữa và trở thành một tác phẩm thành công trong sự nghiệp của nữ diễn viên. 

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Để có được thành công như hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã phải trải qua không ít gian lao, trắc trở.

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