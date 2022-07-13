Tinh Hán Xán Lạn có màn ra mắt ấn tượng, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được khen ngợi tới tấp nhưng có đủ giúp phim thành công?

Tuy nổi đình nổi đám là thế nhưng dường như Tinh Hán Xán Lạn lại không được nhiều nhà đầu tư chú ý đến. Bằng chứng là khán giả phát hiện ra rằng phim hiện không có một quảng cáo nào.

Với màn kết hợp 2 diễn viên trẻ nổi tiếng đình đám hiện nay tại Cbiz là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi , Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Với kịch bản được xây dựng tương đối chắc tay, độ hot của phim cũng nằm ở mức khá.

Từ tập 7 đến tập 12, Tinh Hán Xán Lạn hoàn toàn không có quảng cáo nào hết. Quảng cáo được nhắc tới là chỉ những quảng cáo được lồng ghép trong phim, không thể bỏ qua được.

Trong những tập đầu, phim còn có một quảng cáo của điện thoại Honor, tuy nhiên thực tế cho thấy điện thoại Honor cùng với nền tảng Tencent đang hợp tác sâu, đa phần các bộ phim đều có.

Nhiều khán giả cho rằng do cả Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đều không phải là đỉnh lưu, cả hai mặc dù có độ nổi tiếng cao nhưng không phải là diễn viên có thực lực lẫn tầm vóc đủ lớn để khiến các nhà đầu tư nên đầu tư vào bộ phim. Lại có một bộ phận khán giả khác cho rằng Tinh Hán Xán Lạn bị Tencent bỏ bê nên mặc dù là dự án cấp S nhưng tác phẩm vẫn không có khả năng thu hút nhiều dự án quảng cáo.

Nam diễn viên Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn, cho rằng thương vụ là do Tencent chiêu thương và phân bổ, đoàn làm phim hay diễn viên chỉ là một trong những yếu tố tác động vào mà thôi.

Một số bình luận của khán giả về tình trạng thiếu hụt thương vụ của Tinh Hán Xán Lạn:

- Cả 2 cô cậu này đều không có khả năng gánh phim lẫn chiêu thương. Còn đổ tại drama mấy bữa này làm phim ít được chú ý thì lại càng không đúng, năm ngoái năm trước không ít phim chiếu giữa tâm bão drama nhưng vẫn hot đó thôi.

- Tencent để giá quảng cáo theo kiểu S mà Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đều không phải đỉnh lưu, phim cũng mới chiếu nên nhiệt chưa cao hẳn, người ta chưa muốn mua quảng cáo thôi.

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính hiện đang được lên sóng vào lúc 19h00 từ thứ Ba tới thứ Năm hằng tuần.