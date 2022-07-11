Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bị bắt gặp tình tứ trên phim trường, netizen ngay lập tức 'đẩy thuyền' tới tấp

Sao quốc tế 11/07/2022 16:23

Loạt khoảnh khắc đáng yêu giữa Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen xứ Trung.

Với sự góp mặt của hai gương mặt trẻ nổi bật bậc nhất hiện nay là Triệu Lộ TưNgô Lỗi, Tinh Hán Xán Lạn nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm hiện tại dự án phim vẫn đang chưa mang lại số lượng người xem đúng như sự kỳ vọng và màn thể hiện của cặp đôi chính cũng tương đối khá thất vọng. 

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bị bắt gặp tình tứ trên phim trường, netizen ngay lập tức 'đẩy thuyền' tới tấp - Ảnh 1
Cặp đôi có nhiều phân đoạn đáng yêu trong phim - Ảnh: Internet

Dẫu vậy cả phim vẫn chiếm được sự chú ý nhờ khả năng tạo chemistry của cả 2. Cụ thể, cách đây không lâu, nhà sản xuất đã tung ra đoạn video hậu trường cảnh cưỡi ngựa của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Vì tưởng đạo diễn chưa chỉ đạo quay nên cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn thản nhiên leo lên yên ngựa và phóng đi. Triệu Lộ Tư sợ hãi và không ngừng la hét, trong khi đó Ngô Lỗi vừa điều khiển ngựa vừa trấn an bạn diễn. 

Chính vì sự hiểu lầm này mà đoàn làm phim đã ghi lại được cảnh quay rất chân thực và hài hước. Chứng kiến cảnh đó, không ít người hâm mộ tỏ ra cực kỳ thích thú với cặp đôi.Cộng đồng mạng ngay sau đó đã nhiệt tình đẩy thuyền cặp đôi chị em này ở cả trong phim lẫn ngoài đời. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hiện đang được kì vọng sẽ trở thành cặp đôi "trai tài gái sắc" mới của màn ảnh Hoa ngữ. 

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bị bắt gặp tình tứ trên phim trường, netizen ngay lập tức 'đẩy thuyền' tới tấp - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong hậu trường Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả về tương tác đáng yêu của cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn:

- Trong phim thì hài hước, ở hậu trường thì đáng yêu. Mong rằng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi sẽ thành công với Tinh Hán Xán Lạn. 

- Triệu Lộ Tư sợ hãi đáng yêu quá. Ngô Lỗi thì lại siêu dịu dàng, cầm khăn giấy lau nước mắt rồi đỡ bạn diễn xuống ngựa siêu soái luôn. 

 

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính hiện đang được lên sóng vào lúc 19h00 từ thứ Ba tới thứ Năm hằng tuần. 

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