Tinh Hán Xán Hạn: Triệu Lộ Tư tiếp tục nhận chỉ trích về lối diễn xuất 'đơ cứng' khiến netizen xứ Trung thất vọng

Màn thể hiện của Triệu Lộ Tư trong tập mới nhất Tinh Hán Xán Lạn tiếp tục gây tranh cãi.

Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là bộ phim truyền hình chiếu mạng thứ hai của Triệu Lộ Tư trong năm 2022, chỉ sau Thả Thí Thiên Hạ. Được nhận xét là đã có những nét chấm phá mới trong phong cách diễn xuất của mình nhưng mới đây Triệu Lộ Tư thêm một lần nữa khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán trong những phân đoạn cảm xúc. Trong tập phim được lên sóng gần đây, diễn xuất của Triệu Lộ Tư lại bất ngờ phải đón nhận nhiều nhận xét tiêu cực của khán giả. Cụ thể, trong phân cảnh Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư thủ vai) bị mẹ phạt đánh gậy vào mông, biểu cảm gương mặt của cô nàng bị nhận xét là đơ cứng và thiếu tự nhiên.

Phân đoạn gây tranh cãi của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Trải qua một trận đòn "thừa sống thiếu chết", đáng lẽ Trình Thiếu Thương phải đau đớn, hay khóc lóc nhưng trái lại, mỹ nhân họ Triệu lại mang đến một khuôn mặt được một số bộ phận netizen cho rằng là ''không cảm xúc'' khiến một phân cảnh gây bức xúc và thương cảm cho nhân vật thành cảnh gây nhiều ức chế cho khán giả. Tuy nhiên, nói qua nói lại bên cạnh những ý kiến tiêu cực thì cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh Triệu Lộ Tư. Họ cho rằng nhân vật Trình Thiếu Thương vốn là một cô nàng ương bướng, ngang tàng nên dù có bị đánh cũng sẽ không bao giờ cúi đầu nhận sai, đặc biệt là trước mặt mẹ mình.

Mỹ nhân họ Triệu bị cho là có màn thể hiện chưa đủ làm dâng trào cảm xúc cho người xem - Ảnh: Internet Một số bình luận của khán giả về diễn xuất trong cảnh bị đánh của Triệu Lộ Tư: - Đoạn này diễn đơ thật. Bị đánh thì ít nhất cũng phải tỏ ra đau đớn chứ đằng này lại không mảy may gì thì nó cũng không được tự nhiên. - Những người chê diễn xuất cô Tư dường như đã quên Trình Thiếu Thương ương bướng và ngang ngạnh như thế nào rồi nhỉ. Người như vậy thì có đánh chết cũng sẽ không nhận sai. Hiện diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn vẫn đang là chủ đề được khán giả quan tâm và bàn luận sôi nổi trên khắp các mạng xã hội. Phần lớn khán giả cho rằng diễn xuất của mỹ nhân Thả Thí Thiên Hạ đã có nhiều tiến bộ song vẫn cần phải cải thiện thêm.

Rộ tin Ngô Lỗi bị chèn ép, phải nhường phần lớn thời gian lên hình cho Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Hạn? Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng hiện đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm về những vấn đề xung quanh bên lề.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-han-xan-han-trieu-lo-tu-tiep-tuc-nhan-chi-trich-ve-loi-dien-xuat-do-cung-khien-netizen-xu-trung-that-vong-482129.html