Tiêu Chiến và Dương Tử tranh top trong tháng 7, đẩy Triệu Lộ Tư vào thế khó?

Sao quốc tế 03/07/2022 14:19

Mới đây nhất, vừa xuất hiện thông tin khiến cả cộng đồng xứ Trung phát rồ lên khi Ngọc Cốt Dao và Trầm Vụn Hương Phai có thể sẽ cùng lên sóng vào tháng 7.

Thế giới điện ảnh Cbiz vào những ngày vừa qua đang được chứng kiến hàng loạt bộ phim mới được cho ra mắt đã để lại ấn tượng trong thời gian vừa qua, có thể kể đến như Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi hay mới đây nhất là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh. Dẫu vậy, đối với những dân ''nghiện phim'' có lẽ chừng đó vẫn là chưa đủ với họ, nhất là khi vừa xuất hiện các thông tin liên quan về lịch ra mắt các dự án bom tấn mới sắp ra mắt. Cụ thể, những tác phẩm được khán giả đặc biệt quan tâm bao gồm Trầm Vụn Hương Phai, Ngọc Cốt Dao  Tinh Hán Xán Lạn.

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Màn so tài giữa Triệu Lộ Tư và Dương Tử có nguy cơ không thành sự thật - Ảnh: Internet

Trước đó, nguồn tin trong ngành từng cho biết tháng 7 sẽ là cuộc đối đầu giữa Dương Tử và Triệu Lộ Tư. Cụ thể, phim Tinh Hán Xán Lạn lên sóng ngày 5/7 trong khi Trầm Vụn Hương Phai dự kiến chiếu vào 22/7.

Tuy nhiên tác phẩm do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chủ diễn vô tình vướng phải lùm xùm không đáng có về vấn đề trang phúc bởi nhà sản xuất bị tố sao chép phong cách Nhật Bản, đặc biệt là phần đai lưng. Vì lẽ đó đoàn phim đã phải chỉnh sửa toàn bộ ảnh và video đã công khai. Thế nhưng, lỗi sai này vẫn có thể ảnh hưởng đến lịch phát sóng của tác phẩm.

Tiêu Chiến và Dương Tử tranh top trong tháng 7, đẩy Triệu Lộ Tư vào thế khó? - Ảnh 2
Dự án Ngọc Cốt Dao hứa hẹn sẽ tạo nên sự đột phá trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Theo blogger nổi tiếng, Tinh Hán Xán Lạn có thể không được chiếu theo dự kiến ban đầu. Vì thế, Tencent sẽ đẩy bộ phim Ngọc Cốt Dao lên phát sóng trước.

Tác phẩm của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đã bắt đầu chiêu thương. Nhiều khả năng, bộ phim sẽ được "trình làng" vào giữa hoặc cuối tháng 7.

Nếu điều này xảy ra, phim của Tiêu Chiến và Dương Tử có thể đối đầu nhau. Điều này sẽ khiến cho khán giả có chút ''đau đầu'' nhẹ khi chọn phim để thưởng thức bởi cả 2 tác phẩm đều là những dự án được mong chờ bấy lâu nay của netizen. 

Tiêu Chiến và Dương Tử tranh top trong tháng 7, đẩy Triệu Lộ Tư vào thế khó? - Ảnh 3
Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ là đối đầu thú vị - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Tiêu Chiến và Dương Tử cũng thuộc top diễn viên nổi tiếng. Cặp đôi từng hợp tác với nhau khá ăn ý trong một bộ phim truyền hình hiện đại.

Cả hai đều là những minh tinh lưu lượng sở hữu lượng fan hùng hậu. Vì thế, cư dân mạng đều tò mò muốn biết, ai sẽ chiến thắng nếu phim của họ được phát sóng cùng thời điểm.

Ngoài ra, cuộc đua này còn là sự đối đầu giữa hai nền tảng chiếu phim online. Hiện tại, Youku đang thắng thế với bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Tuy nhiên, nếu Trầm Vụn Hương Phai thua Ngọc Cốt Dao, Tencent hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Tử Triệu Lộ Tư Ngọc Cốt Dao Trầm Vụn Hương Phai Hạnh Phúc Đến Vạn Gia sao châu á sao Hoa Ngữ

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