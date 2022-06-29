Dương Tử lộ thân hình kém sắc hơn hẳn so với tạo hình trên Trường Tương Tư, netizen tò mò: 'Cô ấy tăng cân phải không'

Loạt ảnh mới đây tại hậu trường Trường Tương Tư khiến Dương Tử nhận về những lời bình luận không hay về thân hình của cô nàng.

Trường Tương Tư là một trong những dự án phim đang được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Điều này đến từ một phần, phim sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng như gồm Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ… Trong đó, nữ chính Dương Tử là người được khán giả theo dõi nhiều nhất. Tuy nhiên, mới đây cô nàng lại khiến netizen nổ ra tranh cãi khi chứng kiến những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên tại hậu trường.

Nhan sắc của Dương Tử được dân tình mang ra so sánh với tấm poster của phim - Ảnh: Internet Theo đó trong loạt ảnh mới được tung ra, Dương Tử diện một bộ trang phục rất đẹp với chiếc áo choàng rực rỡ. Được biết, đây là tạo hình khi cô nàng vào vai Vương Cơ Cao Tân Cửu Dao. Nhiều cư dân mạng nhận xét đây là tạo hình đẹp nhất của nàng tiểu Hoa trong phim. Tuy nhiên, khi cởi bỏ áo khoác ngoài, Dương Tử lại khiến khán giả khá bất ngờ vì thân hình của mình.

Có thể thấy, Dương Tử trong ảnh dường như đã tăng cân hơn thời điểm phim mới khai máy khá nhiều. Thân hình của cô nàng bị nhận xét là kém thon gọn, gương mặt hơi sưng và trở nên kém sắc hơn khi diện trang phục cổ trang. Điều này đã khiến cho Dương Tử nhận về nhiều những lời chỉ trích từ khán giả. Thân hình bị netizen than trời của Dương Tử - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng cho rằng cô nàng quá buông thả bản thân, không biết kiểm soát cân nặng để đóng phim mà chỉ chăm chăm muốn nhờ hiệu ứng để chỉnh hình. Dẫu vậy, vẫn có những người bênh vực nữ diễn viên.

- Dương Tử lúc mặc áo choàng thì đẹp đó nhưng bỏ ra lại khiến mình khá thất vọng, có vẻ cô nàng đang mất kiểm soát cân nặng thì phải. - Dương Tử tăng cân phải không, nhìn không được thanh thoát khi diện cổ trang. Trước có tạo hình thời Đường thấy vẫn đẹp mà nhỉ. Dù gây thất vọng với thân hình ở hậu trường, thế nhưng Trường Tương Tư vẫn được rất nhiều khán giả mong đợi. Bộ phim này dự kiến sẽ được lên sóng vào đầu năm sau.

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